DT de Atlético: “estoy conforme por la manera en cómo compitió el equipo”

Atlético de Rafaela y Estudiantes de Río Cuarto igualaron 0 a 0 en el juego de ida de los cuartos de final el Reducido de la Primera Nacional en busca el segundo ascenso que otorga la categoría a la Liga Profesional 2024.



El próximo lunes 13 de noviembre, 21.05hs (Directv) jugarán la revancha en tierras cordobesas y allí la ‘Crema’ estará obligada a ganar ya que el elenco que conduce Iván Delfino cuenta con la ventaja deportiva.



Tras el empate en el Monumental de barrio Alberdi, el entrenador albiceleste, Ezequiel Medrán, dejó sus primeras sensaciones: “Teníamos la ambición, como siempre, de ganar. Estoy totalmente identificado con el equipo de la forma en la que compitió. Sabíamos que el partido iba a ser así, una paridad importante, y el que tuviera la frescura o claridad en los metros decisivos iba a poder quedarse con el partido”. Y luego agregó: “Fue extremadamente parejo, creo que en cuanto a cantidad de situaciones estuvimos iguales, quizás las nuestras fueron con más claridad. Tal vez hubo un equipo que tuvo que haber ganado por las intenciones y situaciones claras y ese fue Atlético de Rafaela. Es un empate que deja la serie totalmente abierta pero más allá de cualquier resultado, lo habíamos hablado en la semana, la serie iba a estar abierta, se definirá en Río Cuarto.



-¿Qué buscaste con los cambios?



-La idea era tener frescura por las bandas con Laméndola y Delgadillo, sabíamos que Nacho Lago también lo podía hacer por dentro, lo hizo bien. Bieler no estuvo trabajando normal en los últimos 15 días, necesitábamos frescura en la zona de ofensiva.



-Se buscó la victoria, no la consiguieron. Ahora están obligados a ganar o ganar. ¿Qué cambia a la hora de planificar el juego que viene?



-Tuvimos la intención de hacernos cargo del juego, hay que saber jugar estas instancias, ellos tienen la posibilidad de empatar y pasar pero no es fácil, tienen jugadores de jerarquía, creemos en el equipo, lo que demostraron de local y de visitante, sabemos que somos un equipo confiable, tenemos la ilusión de hacer un gran partido en Río Cuarto



-A lo largo de la temporada, jugando de visitante, consiguieron buenos resultados. ¿Eso trae cierta tranquilidad?



-Competimos cada partido, sea de local o visitante, con las intenciones de ganar. Hay una planificación, una estrategia. Hoy (por el miércoles) el equipo tuvo una gran predisposición a tratar de imponerse en el juego, tratar de ganar el primer encuentro en la serie, no tuvimos esa fortuna pero estoy conforme por la manera en cómo compitió el equipo, la entrega, creo que se ve reflejado en el ida y vuelta con los hinchas, vivimos y sentimos lo mismo. La serie está más viva que nunca y estamos con la ilusión de hacer un gran partido en Río Cuarto.



-Se dio el partido que esperaban, es el Estudiantes de Río Cuarto que analizaron y vieron en los videos…



-Si, sabíamos que la paridad era muy grande en cuanto a características del equipo, muy similar, creíamos que íbamos a estar en los detalles. Las sensaciones son que generamos situaciones con un poco de mayor claridad, ellos también las tuvieron y Marcos (Peano) respondió muy bien. Nos enfrentamos a un equipo que viene compitiendo muy bien en el tramo final del campeonato, con claras intenciones de pelear por el segundo ascenso al igual que nosotros, había que mantener la calma y la tranquilidad, sabemos que son partidos de 180 minutos.



-¿Qué opinión te merece la actuación del árbitro, Carlos Córdoba?



-No voy a opinar del tema arbitral, no lo hice en todo el año. Nos enfocamos en lo deportivo, el periodismo puede hacer el análisis.