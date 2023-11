¿Están desconcertados los empresarios en Argentina?

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Empresarios argentinos están desconcertados frente al balotaje que se realizará el 19 de noviembre próximo, según testimonios recogidos por el influyente semanario Financial Times.

"Sergio Massa vs. Javier Milei: la dura elección presidencial alarma a los empresarios argentinos", es el título del análisis que narra el panorama político y económico que atraviesa la Argentina.

Según esgrime la publicación, "los argentinos están eligiendo un nuevo presidente en medio de su peor crisis económica en dos décadas, y los votantes no parecen convencidos".

Y en medio de esto, "las empresas también están desconcertadas por las opciones" que quedan para la segunda vuelta.

Entre Sergio Massa y Javier Milei se definirá la contienda, para muchas empresas, dos opciones "profundamente desagradables", y en lo que será, según las encuestas, una elección muy reñida.

"Después de que la coalición proempresarial Juntos por el Cambio (JxC) fuera eliminada en la primera vuelta de octubre, el país decidirá ahora entre Sergio Massa, ministro de Economía del gobierno peronista de centroizquierda, o la incertidumbre extrema con el libertario radical de extrema derecha Javier Milei", analiza el medio británico.

"Ambas opciones generan serias dudas", advirtió al respecto Miguel Carlos Blanco, director en Swiss Medical Group en Argentina.

Y agregó: "Por un lado, tenés la continuidad del peronismo, cuyos gobiernos han sido muy malos para el sector privado; y por el otro, está Milei, a quien ninguno de nosotros conoce y que no ha explicado nada de lo que quiere hacer".

Blanco estimó que "se avecinan condiciones aún más duras en 2024 que el 138% de inflación con el que se ha batallado en el año. Estamos al borde de la hiperinflación. Es un panorama muy complicado".

El Financial Times hace un racconto de situación y cuenta en su extensa nota que en la primera ronda, la candidata de JxC, Patricia Bullrich, obtuvo un 24%, detrás del 30% de La Libertad Avanza de Milei y el 37% de Massa.

A su vez, señala que Massa -quien asumió el cargo en agosto de 2022- dependió hasta acá de una compleja red de controles de cambio, importación y precios para contener la inflación y proteger las mermadas reservas de divisas del Banco Central, mientras que ha emitido dinero para financiar el gasto.

A la hora de perfilar al candidato Milei, la publicación advierte que "sumará el apoyo de intendentes de Córdoba y Buenos Aires tras un pedido de Macri y Bullrich".

Por otro lado, el economista y legislador del primer mandato, "defiende un plan no probado para recortar el gasto hasta en un 15% del producto interno bruto y para dolarizar la economía, además de otras opiniones controvertidas como la negación del cambio climático".

El análisis del Financial Times suma que, durante los últimos meses, "los ejecutivos se sintieron brevemente alentados por una elección primaria en agosto que mostró a los peronistas detrás tanto del partido de Milei como de JxC", y esto sugería a algunos observadores que "los votantes estaban ansiosos por poner fin a las estrictas restricciones económicas, los costosos subsidios y la impresión de dinero que favorece el movimiento".

"Desarrollos como éstos están alimentando la incertidumbre sobre el panorama político", advirtió Gustavo Grobocopatel, director ejecutivo de la empresa agroindustrial Los Grobo.

"Cualquiera de los candidatos podría terminar siendo cualquier cosa: podríamos tener un Milei menos fundamentalista que haga propuestas racionales. Y también podríamos ver a un Massa más pro-mercado, lo cual sería lógico con la amplia coalición que está prometiendo", sumó.

"Es bastante asombroso que en un país con abundantes reservas de petróleo y gas no podamos encontrar el combustible que necesitamos", marcó finalmente Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.