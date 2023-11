Bullrich volvió a pedir que cambien el feriado

BUENOS AIRES, 10 (NA). - La ex candidata presidencial Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, aseguró que está buscando un "mecanismo legal" para intentar que se cambie de fecha el feriado del 20 de noviembre, al considerar que podría perjudicar al postulante Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA).

"Voy a juntarme con los abogados", señaló Bullrich en declaraciones a la prensa, entre ellos Noticias Argentinas, durante un evento en el barrio de Recoleta.

A su entender, no cambiar la fecha del Día de la Soberanía Nacional "es una manera de condicionar el voto" a favor del oficialista Sergio Massa.

"Evidentemente, toman la decisión porque es favorable a ellos, porque es 7 a 3", subrayó la ex ministra de Seguridad, que también sostuvo que es "un intento de restar electores que pueden estar direccionados a Milei".

En este sentido, Bullrich aseguró que desde Unión por la Patria ya gastaron el "miedo" como estrategia política, aunque insistió en que "el sector que encabeza Massa buscaría fomentar el éxodo turístico durante el fin de semana largo del balotaje para favorecer a su espacio".