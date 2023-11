CRAR tiene todo listo para una nueva fiesta del Seven

Este jueves se realizó la presentación de la 48ª edición del Seven a Side "Ciudad de Rafaela" que se desarrollará el sábado 11 de noviembre en el las instalaciones del Círculo Rafaelino de Rugby. Una vez más, la entidad de la Ruta 70 le dará forma a uno de sus emblemas, aunque en esta ocasión circunscripto específicamente a sus orígenes respecto de la competencia.

El evento será solamente de rugby para plantel superior, a diferencia de otros años en que hubo rugby femenino y para juveniles, o de hockey. En esta oportunidad los calendarios de encuentros o competencias oficiales de cada una de las disciplinas impidieron que se sumaran al tradicional Seven. Durante la conferencia de prensa realizada en el Salón Social el presidente Ernesto Defagot, el referente de la Comisión Organizadora, Pedro Eguiazu, y el capitán del primer equipo, Nicolás Imvinkelried, expusieron las expectativas para el querido Seven que poco a poco se acerca a sus 50 años.

La actividad dará comienzo a las 13.30 y se extenderá durante todo el sábado para desarrollar las finales de las Copas de Oro, Plata y Bronce alrededor de la medianoche.

Se confirmaron la presencia de 18 equipos, entre ellos dos de la entidad organizadora. "Somos uno de los Sevens mas federales del país, tendremos la presencia de delegaciones de Corrientes, Chaco, Córdoba, de otras ciudades de Santa Fe y demás provincias", expresó Eguiazu.

Cabe mencionar que no se cobrará entrada a la gente, pero si a los vehículos. Será de 1.000 pesos para los autos y 500 pesos para las motos.

Defagot mencionó que "estamos terminando un año muy positivo para nosotros, cumpliendo todos los objetivos que nos propusimos y con este Seven esperemos culminarlo de la mejor manera".

A su turno, el capitán Nicolás Imvinkelried mencionó que "para nosotros el Seven del Club es muy importante, nos encanta jugarlo, siempre es un premio estar y manteniendo la ambición de querer ganar. Las ganas son muchas, creo que tenemos muy buenos planteles, y estamos ansiosos que llegue el sábado para poder jugar".

Como es tradicional, además de lo deportivo, habrá mucha diversión. "A la tarde estará una banda con una barra y juegos para un Sunset, alrededor de las 18.30, y por la noche tocarán Los Cinco Monos, para finalizar después con un cuarto tiempo-trasnoche", completó Eguiazu.