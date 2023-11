Hockey: ahora se vendrá la Challenger

Los días domingo 12 y 26 de noviembre se disputará la Copa Challenger de Damas Mayores de la FOSH en las instalaciones del CRAR de nuestra ciudad. La misma se disputará en primera instancia en fase de grupos (2) los cuales están conformados por los siguientes clubes:

Grupo 1: San Miguel de Arroyito, 9 de Julio de Morteros y Sportivo Norte de Rafaela.

Grupo 2: CRAR, C. D. y C. Arroyito, 9 de Julio de Rafaela y Los Cuervos de Bell Ville.

Clasificarán a semifinales los primeros y segundos de cada grupo.Los partidos a disputarse el día domingo 12 son: 9:00 hs San Miguel de Arroyito vs Sportivo Norte; 10:30 C.D. y C.Arroyito vs 9 de Julio de Rafaela; 12:00 CRAR vs Los Cuervos de Bell Ville 13:30 San Miguel de Arroyito vs 9 de Julio de Morteros; 9 de Julio de Rafaela vs C.D. y C.Arroyito; 16:30 Los Cuervos de Bell Ville vs CRAR y 17.45 9 de Julio de Morteros vs Sportivo Norte.