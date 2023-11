Santa Fe se sumó al programa "KDT envíos rápidos" y entregó equipamiento

En el marco del Programa Comercio Express, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, participó de la firma de convenio y entrega de equipamiento a la Cooperativa Crisoma Limitada que estrena su servicio de delivery “KDT Envíos Rápidos”, a fin de generar un nuevo segmento de trabajo para sus asociados, que utilizarán bicicletas para la entrega de mercaderías en la ciudad, siendo un servicio 100% ecológico y sustentable.

La Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, y en el marco del programa Comercio Express, promovió la incorporación de este servicio a través de un convenio con la Cooperativa, la adhesión de la misma a los proveedores del programa; y además se realizó la entrega de 10 mochilas de delivery y de cinco bicicletas de la empresa Bici Peretti SLP, firma que desarrolla, produce y vende en todo el país y que se encuentra emplazada en la localidad de Susana (departamento Castellanos).

Durante la actividad, que se realizó en la explanada de la sede del Ministerio, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, sostuvo que “las nuevas formas del comercio nos obligan a adaptarnos, a los comercios para vender, y a los prestadores de servicios para mejorar sus unidades de negocios. En este caso, desde Comercio Express ponemos mucho empeño en que los sectores comerciales tengan la más variada oferta de servicios de delivery, y que no deben sólo caer en los grandes operadores del mercado como Pedidos Ya, Rappi o Glovo”, mencionó.

Seguidamente, Aviano planteó que “en esto de encadenar, de llevar al comercio lo que necesita y adaptarse a las demandas del consumidor, creemos que la logística está hoy en el centro de la escena del nuevo comercio. Por eso, sumar oferta es sano para la ciudad de Santa Fe, en este caso, tomando con base cooperativa un esfuerzo importante de sus socios y el aporte de empresas privadas de Santa Fe y del gobierno provincial”.

A su turno, Federico Pilo, representante de “KDT Envíos Rápidos” de la Cooperativa Crisoma, indicó que “esta firma de convenio y la entrega de estos artículos para trabajar son la coronación de un proceso que ya lleva tres años de trabajo y, a su vez, el primer paso para que desde la cadetería social empecemos a trabajar para potenciar el comercio santafesino; y que las entregas para las partes gastronómicas y los comercios que no están integrados a las plataformas que ya están trabajando, puedan aprovechar las bondades de la venta online, teniendo en KDT un socio para hacer las entregas en tiempo aceptable y que la gente no tenga que esperar para recibir sus productos, operando con una plataforma de origen santafesino”.

Del acto participaron también el secretario de Industria, Claudio Mossuz; el gerente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) filial Santa Fe, Martin Castro; y el concejal, Carlos Pereyra. En tanto, enviaron sus adhesiones la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y Otras Actividades (FECECO), la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Santa Fe y zona (CAMSAFE), y CoopExpress, cooperativa de deliverys de la ciudad de Rosario también adherida al programa provincial.