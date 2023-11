Primer caso sospechoso de dengue en la ciudad

Teniendo en cuenta las últimas lluvias en Rafaela y el la invasión de mosquitos que se ha generado durante los últimos días, este jueves se dio a conocer un caso sospechoso de dengue en nuestra ciudad, según lo dado a conocer a este Diario por las autoridades sanitarias locales, con lo cuál en las próximas horas, si da positivo luego de los estudios realizados, se transformaría en el primer contagio de esta enfermedad en lo que va de la temporada 2023/24. El paciente afectado es un menor de edad que habita en el barrio Mosconi, con lo cuál este viernes, a primera hora, se llevará a cabo un operativo de bloqueo en el sector. Al mismo tiempo, los representantes de salud volvieron a hacer hincapié en la importancia de la descacharrización de los patios, o sea, mantenerlos limpios y eliminar aquellos recipientes que puedan acumular agua, que son la clave para evitar la proliferación de la enfermedad, al igual que la utilización de repelente y espirales, y ropa mangas largas y de colores claros.

Cabe recordar que el 16 de abril de este año, una joven de 21 años que vivía en Rafaela murió después de contraer dengue y quedar internada en el hospital Jaime Ferré de nuestro medio. El fallecimiento se dio en un momento de alta incidencia de esta enfermedad en la Argentina, donde hubo una suba fuerte de casos que superaron los registros de las temporadas 2016 y 2020 (hasta junio de este año, Rafaela contabilizó 1.470 casos y 1.750 en el departamento, según el Ministerio de Salud de Santa Fe).



ESPECIALISTAS RECOMIENDAN QUE

POR AHORA NO HAY QUE FUMIGAR

Mientras tanto, los mosquitos ya dijeron presente en todo el territorio santafesino a raíz de las precipitaciones que se dieron en las últimas semanas. Con respecto a esta situación, la docente de Entomología Sanitaria, Control de Plagas y Vectores de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, Haydeé Peña, explicó que los organismos internacionales recomiendan no fumigar frente a esta gran cantidad de insectos y hay que esperar a que la situación se restablezca de manera natural. "La cantidad de mosquitos que estamos teniendo en este momento se debe a que hubo un período bastante largo de sequía. Sin embargo, las hembras de muchas especies de mosquitos siguen colocando huevos, los cuales se mantienen viables, muchas veces en terrenos inundables, en las cercanías en donde en algún momento llega el agua. Con estas lluvias encontraron lo necesario para poder continuar su ciclo. Entonces, fueron emergiendo las larvas todas juntas y por eso tenemos este nivel tan significativo de mosquitos", explicó.

Respecto a cómo se van a comportar estos insectos durante el verano, señaló: "Es de esperar que si se dan las lluvias tal como se está previendo, sea algo frecuente. Vamos a seguir teniendo mosquitos de manera reiterada pero no es la cantidad que estamos teniendo al día de hoy. Actualmente se está dando esta situación porque tuvimos sequía, las hembras siguieron colocando huevos y con las lluvias se dieron las condiciones favorables para que se reanude el ciclo".

"Por otro lado, los enemigos naturales que son la libélulas, también necesitan agua para poder cumplir su ciclo. La diferencia está en que el de estas últimas son un poco más largos, les lleva un poco más tener la cantidad suficiente para comenzar a hacer el control natural y así poder bajar un poco la densidad poblacional que tenemos hoy en día", añadió.

Haydeé Peña también recalcó por qué no es recomendable fumigar: "Los organismos internacionales están recomendando no fumigar, a no ser que haya algún brote, como podría ser uno de dengue, en ese caso sí es conveniente. En instancias como las que nos encontramos hoy la recomendación es tomar medidas preventivas, porque con la fumigación se elimina el adulto, pero también los enemigos naturales, no es selectiva, mata a todos".

Y agregó: "Cuando tengamos la necesidad imperiosa de hacer un control de adultos porque estamos ante un brote, podremos haber generado alguna especie de resistencia por el uso intensivo de insecticidas y estaríamos teniendo un problema cuando realmente estemos en un brote". Frente a esta gran cantidad de mosquitos, la docente recomendó que la gente tome medidas de protección personal como uso de espirales, repelentes, ropa que cubra el cuerpo, telas mosquiteras en puertas y ventanas. "Hay que aguardar, esto tiende a restablecerse de manera natural", manifestó.