La importancia de mantener los espacios privados limpios y ordenados

En esta época del año donde los yuyos crecen con mayor rapidez, el municipio intensifica los controles de lotes y domicilios. Teniendo presente que la falta de mantenimiento o el incumplimiento por parte de los propietarios, genera conflictos en determinados sectores, el personal de control realiza recorridas e inspecciona toda la ciudad, iniciando procesos de intimación a los propietarios que no cumplen con las normas vigentes.

Las infracciones se pueden detectar con mayor frecuencia en sectores de crecimiento urbanístico que se están consolidando, donde hay lotes con edificaciones en proceso de construcción.

Si bien el personal municipal recorre los sectores realizando inspecciones, teniendo en cuenta las dimensiones de la ciudad, se solicita a la ciudadanía prestar especial atención.

Es muy importante que se mantengan patios y veredas libres de malezas y residuos. Después de cada lluvia se deben revisar todos los ambientes de la casa asegurando que no existan recipientes que acumulen agua, ya que pueden ser lugares donde se cría el mosquito que transmite dengue.



SERVICIOS

Para las personas que hacen la limpieza de veredas, lotes y patios, recordemos que existen servicios y establecimientos municipales para facilitar la disposición. El Eco Punto, ubicado frente al Cementerio Municipal, está abierto de lunes a sábado de 8:00 a 19:00. Se pueden acercar materiales de construcción, voluminosos, recuperables, vegetales y residuos especiales; hasta 10 bolsas correctamente clasificadas. El Complejo Ambiental, está abierto de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 y los sábados de 7:00 a 12:00, para la disposición de todo tipo de residuos previamente clasificados, sin límite de volumen; principalmente para empresas y grandes generadores habilitados a prestar servicios. Además, el servicio de recolección de patio se realiza una vez por mes en los diferentes sectores de la ciudad. Se pueden sacar las hojas del barrido de veredas y residuos del desmalezado o corte de césped embolsados (no más de diez bolsas); y ramas hasta dos metros atadas en manojos manipulables. El calendario de recolección está disponible en https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/159. Se debe sacar el domingo correspondiente al sector.



NUEVO SERVICIO

Para seguir sumando servicios que favorezcan la higiene urbana, a partir del miércoles 8 de noviembre, estará el nuevo Eco Punto de la ciudad, ubicado en Av. Italia y N. Corti. Este espacio también recibirá residuos recuperables, especiales, de poda y construcción. Su funcionamiento será similar al Eco Punto I.