Servicios municipales para el lunes 13 y miércoles 15

El pasado 8 de noviembre se conmemoró el Día del Trabajador Municipal, motivo por el cual, el próximo lunes 13 será día no laborable para los integrantes de la administración pública del medio local. Además, el miércoles 15 también será feriado, en este caso a nivel provincial y en conmemoración de la fundación de la ciudad de Santa Fe.

En función de todo lo detallado, habrá cambios en la prestación de los servicios municipales. A saber:

* El Eco Punto I (frente al Cementerio) estará abierto durante ambas jornadas en el horario habitual, de 8:00 a 19:00, al igual que el nuevo Eco Punto II (avenida Italia 100 metros al norte de calle Normando Corti).

* El Complejo Ambiental (Relleno Sanitario) estará cerrado el lunes y abierto el miércoles con atención reducida, de 7:00 a 13:00.

* El Cementerio permanecerá abierto en el horario habitual para visitas, de 7:30 a 18:30. La administración permanecerá cerrada y habrá guardias mínimas en caso de sepelios.

* El Transporte Público de Pasajeros no funcionará ni lunes ni miércoles.

* La línea telefónica 147 “Rafaela Responde” atenderá únicamente a través de contestador automático, ambos días.

* La Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no contará con servicio durante las dos jornadas.



RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

En cuanto a los servicios de recolección de residuos domiciliarios y de patios, el cronograma será el siguiente. Los días domingo y martes no habrá recolección de residuos domiciliarios, sí el lunes y el miércoles por la noche. Con respecto a los residuos de patio, habrá que disponerlos el lunes a la tarde noche para que se empiecen a retirar a partir del martes a la madrugada. En este caso, el servicio recorrerá el sector 2 comprendido por los barrios San Martín, Juan de Garay, Ilolay, Los Nogales, Jardín, Antártida Argentina, Amancay y 17 de Octubre.