El Concejo aprobó proyectos que apelan a la conciencia ciudadana

Con la presencia de alumnos del 4° año de Ciencias Naturales de la Escuela de Enseñanza Media N° 428, seis concejales de los tres bloques aprobaron en acuerdo dos proyectos de minuta de comunicación. Además de solicitar información y acción desde el Ejecutivo, ambos apelan a la responsabilidad y empatía de los ciudadanos.

El primero de ellos, y en relación al uso de pirotecnia de uso audible, el bloque Juntos por el Cambio solicitó al Ejecutivo informe sobre lo realizado desde la aprobación -en el año 2019-, de la ordenanza N°5081 que declara a Rafaela como “Ciudad libre de pirotecnia de efecto audible no lumínica”, con su alcance y regulación. El pedido de información se centra en la cantidad de denuncias y reclamos recibidas, sanciones aplicadas, y campañas -si existieron- de concientización. En su discurso y como miembro informante, la concejal Sagardoy expresó que fueron distintas organizaciones civiles y de protección de animales las que pidieron informes sobre el incumplimiento de dicha ordenanza. “Creo que es importante que la ciudadanía conozca que la misma tiene como objetivo proteger la salud, el bienestar, la seguridad de las personas, los animales y la protección del medioambiente. La Organización Mundial de la Salud establece que el oído tiene como tolerancia máxima al ruido un umbral de 65 decibeles, y la pirotecnia sonora supera los 140, es decir, que después de los 65, se generan afecciones auditivas. Es necesario concientizar sobre el daño que sufren los adultos mayores, los bebés, niños, medioambiente y en particular, las personas con autismo, ya que la sensibilidad auditiva en ellos es mayor. También, debe considerarse el daño que la pirotecnia provoca en los animales generando taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento y miedo. Muchos tienden a huir y son víctimas de accidentes de tránsito o se pierden ya que les produce desorientación. Y acá quiero destacar el impacto ambiental que genera el uso de pirotecnia, ya que esta esparce por el aire todo tipo de elementos químicos que luego caen en el suelo y en el agua, sin mencionar el humo y la basura que se dispersan, y los riesgos de incendio”. Para finalizar, la edil apeló a la obligación que el Estado municipal tiene de velar por la seguridad, la salud y el medioambiente de los ciudadanos para lograr una mejor convivencia social. “Cumplamos con la ordenanza y cuidemos a quienes más lo necesitan; que la irresponsabilidad de unos pocos no sea el sufrimiento de todos”, finalizó.

Aportó también su opinión el concejal Lisandro Mársico y dijo: “Creo que la ciudad tiene una muy buena norma, pero podés tener la mejor ley, la mejor ordenanza, y si no se aplica, es como que cae en saco roto. Por eso, ya en esta instancia, es el Departamento Ejecutivo Municipal el que tiene que hacer su parte y realizar controles. Me parece que acá son importantes las campañas; en este caso, trabajar en las escuelas con los niños y adolescentes es muy útil porque son ellos los que muchas veces aconsejan a los padres ya que van tomando conciencia de la necesidad de proteger a todos esos grupos de personas y a los animales, que también se ven afectados. Va a depender del Ejecutivo realizar un seguimiento más exhaustivo con sanciones que ya las prevé la ordenanza”.

Luego de ser aprobada, se dio lugar al otro proyecto que originalmente solicitaba a través de una minuta, que el DEM analice “llevar adelante la colocación de contenedores o lo que se considere adecuado para evitar la acumulación de residuos, escombros y demás materiales de descarte en el espacio verde que se encuentra en la intersección de las calles Avda. Marchini y José Beltramino”. El lunes en comisión, considerando los ediles que el uso de contenedores en la vía pública genera a veces que los demás vecinos arrojen allí todo tipo de basura y desechos, decidieron modificar el pedido original haciendo intervenir en cambio a las cuadrillas de control. “Solicitamos al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área que corresponda se analicen llevar a cabo las acciones de vigilancia informando a las cuadrillas de control y realizando las gestiones necesarias con el o los titulares de ese terreno privado para evitar la acumulación de residuos, escombros y demás materiales de descarte en el espacio que se encuentra en la intersección de dichas calles”, dice el nuevo documento. También fue miembro informante Sagardoy y dijo: “La acumulación de basura que vemos lamentablemente en sectores de nuestra ciudad, es una problemática que nos preocupa y nos ocupa, y mucho más si se vuelve una característica sostenida en el tiempo, porque no solo compromete al medioambiente, sino que fomenta la proliferación de roedores, insectos, y portadores de enfermedades que ponen en riesgo la salud de nuestros ciudadanos. Creemos conveniente solicitar al Ejecutivo que, a través de la cuadrilla de control, se generen acciones con el/los titulares de esta propiedad. Es importante seguir concientizando a la ciudadanía sobre las consecuencias que trae aparejado el arrojo de basura en lugares que no están permitidos, y hoy más que nunca, debemos ser cuidadosos del medioambiente y de la salud de nuestros vecinos”.

Por su parte, el concejal oficialista Juan Senn hizo mención al nuevo Eco Punto II del sector norte de la ciudad inaugurado el día martes, y agregó: “Parece que somos hijos del rigor porque si nos multan empezamos a hacer las cosas bien, cuando la base de todo tiene que ser la educación. Vamos a acompañar esta minuta en la que hemos trabajado también, entendiendo que es importante que se tomen las medidas necesarias para tener una ciudad limpia como corresponde, y de la que todos somos parte”.

En tanto, el concejal Miguel Destéfanis recalcó que las dos minutas están relacionadas a la salud, y a leyes no cumplidas. “Creo que demostramos como sociedad que lamentablemente no es solo culpa de un Estado nacional, provincial o en este caso local que haga cumplir las ordenanzas. Cumplamos con lo que hay que hacer, no como políticos, periodistas o policías, sino como ciudadanos, y seguramente vamos a tener un mundo mejor del que tenemos”

Y la concejal Soltermam, complementándose con él, dijo: “Son dos proyectos que apelan a la solidaridad y a la empatía. Decisión política tanto del Concejo como del Ejecutivo hay, pero necesitamos del compromiso de los vecinos y vecinas en cuanto a este tipo de acciones. Son contados con los dedos de las manos quienes no saben los daños que genera la pirotecnia en ancianos, personas con discapacidad y mascotas, y también lo que sucede con los residuos en los barrios. Ordenanzas y acciones por parte de los distintos sectores políticos hay, por eso aquí, cuando hacemos este tipo de presentaciones, recordamos las normativas vigentes entendiendo que necesitamos el apoyo de toda la comunidad”.

Para finalizar, la funcionaria destacó la labor que hacen los trabajadores municipales al respecto, relacionándolo con el día del Trabajador Municipal que se conmemoró el día miércoles. “Hoy estamos hablando de la recolección de residuos, y en este aspecto Rafaela es modelo a nivel nacional, así que aprovecho la oportunidad también para saludarlos”.