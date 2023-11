Cine Belgrano con estrenos, y una gran presencia rafaelina en su cartelera

El Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano” anuncia su cartelera para este fin de semana, que se extenderá desde hoy, viernes 10, hasta el martes 14 de noviembre, con excepción del lunes 13 que no habrá funciones por el Día del Empleado Municipal.

En primer lugar, se realizará una única función especial el viernes 10 a las 20:00, del documental “Invisibles” dirigido por la realizadora audiovisual rafaelina Ana Paula Rosillo, que lleva, desde su estreno, un gran recorrido nacional e internacional. Un conjunto de cuatro microrrelatos corales de activistas antiespecistas que ofrecen evidencia real y científica sobre el cambio climático, deforestación, proliferación de virus, extinción y uso de especies.

Es apta para todo público y tiene una duración de 71 minutos.

En este sentido, LA OPINIÓN buscó la palabra de la rafaelina Ana Paula Rosillo para que comente algunos detalles sobre la pieza audiovisual.



¿Cómo surgió este documental?

Este documental surge porque yo soy activista por los derechos de los demás animales y mi necesidad de unir el cine con la lucha estuvo directamente vinculada a esta situación. También esto aparece a partir de haber ganado el premio convocatoria 2021 de Plan Fomento a las Industrias Creativas, del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe.



¿Cuáles son las temáticas principales que se entrecruzan?

Nuestra sinopsis está dada por cuatro micro relatos corales de activistas antiespecistas que ofrecen evidencia real y científica sobre distintas cuestiones como cambio climático, deforestación, uso de especies y extinción de las mismas, proliferación de virus. Ponemos el foco en el veganismo, también en la alimentación, la alimentación basada en plantas y decimos que el colapso está entre nosotres y es tiempo de despertar. Uno de los temas sobre los cuales se sostiene el documental y perfila una ideología que es dominante, que está totalmente oculta e invisible en nuestras sociedades, es que justamente nos oponemos a cualquier violencia, excepto a la que se ejerce contra los demás animales, al punto de no verla como violencia. La legitimamos todos los días porque hemos institucionalizado la opresión, la opresión más grande, más gigante, que es el especismo, que está sentado en un sistema inconstitucional y también ilegítimo. Esta ideología que es violenta nos está conduciendo a nuestro propio colapso y extinción. El uso que le damos a los demás animales nos está enfermando, encerrando y matando. Por eso buscamos, desde esta perspectiva documentalista, desvelar el sistema especista sobre el que se sostiene nuestra sociedad. Consideramos que esto es fundamental y urgente por el hecho de que el especismo está institucionalizado, naturalizado, oculto, mientras que, sin que nosotros lo sepamos, mueren de manera permanente y sistemática, cada segundo en el mundo, 5000 animales, a través de distintas industrias.



¿Cómo se llevaron adelante los testimonios y las reflexiones?

Bueno, en realidad los testimonios están dados por Rocío Hernández, Ariel Kraselnik, María Angélica Miotti y Malena Blanco. Rocío Hernández es nutricionista, especialista en nutrición basada en plantas, psicóloga social y directora del posgrado Nutrición basada en plantas, Salud, Ética y Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Rosario. Ella, en vínculo con su co-equiper Ariel Kraselnik, que a su vez es médico-cardiólogo y co-director del posgrado, como también fundador de la Sociedad Argentina de Medicina de Estilo de Vida, dan forma al relato vinculado a la medicina, a la alimentación y a la nutrición que se emite en las grandes sociedades del mundo vinculadas a la necesidad de vidas más sanas y saludables a través de la transición hacia una alimentación basada en plantas.

Por otro lado, la doctora María Angélica Miotti es abogada, mediadora, activista política, animalista y feminista, miembro a su vez de la ONG Liberación de Caballos Rosario, nos trae desde su discurso el relato de cómo funciona la ONG, de qué manera se rescatan caballos de la atracción a sangre o descartados de hípicos, del polo, de jineteadas, de cuadreras, y en este sentido cómo el caballo, como animal tan noble, queda totalmente descartado, digamos, y es revalorizado y a la vez puesto en valor por esta asociación, que bueno, los recupera y luego busca familias responsables para que puedan, digamos, tener una vida verdaderamente digna. Y por último, Malena Blanco, que ella es cofundadora de Voicot, un movimiento artístico por la liberación animal. Es artista, activista animalista, publicista, fotógrafa y escritora y, a su vez, aparece dentro del documental junto a Federico Caliegari que es cofundador de Voicot y activista por la liberación animal.



Si tendrías que convencer a alguien de que vea "Invisibles", ¿qué le dirías?

El documental lo que hace es ofrecernos información y también una información que no está disponible ni en los medios de comunicación masivos ni tampoco en los libros de uso generales. Es una información más bien encubierta y podría decir una información que oculta totalmente el poder dominante y hegemónico no solamente de la industria cárnica, láctea sino también de la industria del entretenimiento, la farmacéutica y la vestimenta. Brindamos una verdad que está totalmente oculta, ninguneada y subestimada, que tiene que ver con esa vida miserable que les damos a los demás animales simplemente por haberlos subestimado y considerarlos inferiores. Creo que damos herramientas para que el público que vea "Invisibles" pueda reflexionar, pensar y también cambiar su manera de relacionarse, no solamente con los animales, sino también con la naturaleza.





MÁS ESTRENOS

“Puan” se proyectará con tres únicas funciones el sábado 11, domingo 12 y martes 14 de noviembre, a las 19:30. Dirigida por María Alche y Benjamin Naishtat, y protagonizada por Marcelo Subiotto y Leonardo Sbaraglia, esta comedia dramática argentina fue estrenada en el Festival de San Sebastián donde obtuvo los premios al mejor guión y a la mejor interpretación para Subiotto.

Además, fue seleccionada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a la Argentina en los Premios Goya de España en la categoría Mejor Película Iberoamericana.

Cuenta la historia de Marcelo (Marcelo Subiotto) quien ha dedicado su vida a la enseñanza de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y quien ante la muerte inesperada de su mentor, asume que heredará la posición de titular de Cátedra. Lo que no imagina es que Rafael (Leonardo Sbaraglia), un carismático y seductor colega, regresará de su pedestal en Europa para competir por el puesto vacante. Los torpes esfuerzos de Marcelo por demostrar que es el mejor candidato desencadenarán un divertido duelo, mientras su vida y su mundo entran en un espiral de caos.

Es apta para todo público y tiene una duración de 110 minutos.

El costo de las entradas para ambas películas es de $400 la general y $200 estudiantes y jubilados.

En el segmento familiar, A las 18:00, continúa “Trolls 3: ser armó la banda”. Después de dos películas de verdadera amistad y constante coqueteo, Poppy y Ramón son ahora oficialmente, ¡una pareja! A medida que se conocen más, Poppy descubre que Ramón tiene un pasado secreto. En el pasado fue parte de su boyband favorita, BroZone, con sus cuatro hermanos. BroZone se desintegró cuando Ramón apenas era un niño, y al igual que su familia, no ha vuelto a ver a sus hermanos desde entonces.

Se proyectará viernes, sábado, domingo y martes, doblada y en 2D. El costo de las entradas es de $1200. Es apta para todo público y la duración es de 95 minutos.



ESPACIO AUTOR

La propuesta para el público adulto es “Ese crimen es mío”, la última película del director francés François Ozon, con las actuaciones de Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder e Isabelle Huppert.

Esta sátira situada en el París de la década de 1930, trata sobre Madeleine, una joven actriz, bonita, sin dinero y carente de talento, que es acusada de asesinar a un famoso productor.

Ayudada por su mejor amiga Pauline, una joven abogada desempleada, es absuelta bajo el argumento de legítima defensa. Pero cuando una nueva vida de fama y éxito parece empezar para Madeleine, comienza a descubrirse la verdad.

Se proyectará viernes, sábado, domingo y martes a las 21:30, subtitulada. El costo de las entradas es de $1.200. Es apta para mayores de 13 años y la duración es de 102 minutos.