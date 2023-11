Con una nueva Peña celebrarán el Día de la Tradición en Tiza y Karbón

Hoy, viernes 10 de noviembre, desde las 21:00, se vivirá una nueva noche en el espacio Tiza y Karbón (Bv. Lehmann 683) alrededor de nuestra música y nuestras costumbres: así está pensada la Peña de Gerardo Meschller, cantautor local. En esta ocasión, coincidiendo con la significativa fecha del Día de la Tradición, se espera una gran afluencia de público, dispuesto a compartir y celebrar nuestras costumbres folclóricas argentinas.

Como es habitual, oficiará de anfitrión el propio Gerardo Meschller, para dar paso luego a los artistas invitados. Actuarán “Los desconocidos” (Juan Pablo Aguilar, Celina Bravo, Diego Daniel), de nuestra ciudad, en su debut con esta formación y toda la expectativa que esto conlleva. A su vez, completará la noche el cantautor jujeño Eze López, quien compartirá temas de sus discos y, por supuesto, una selección de los mejores temas tradicionales de su región.



SOBRE EZE LÓPEZ

“Con mis canciones recorrí mi país casi en su totalidad, como así también Chile, Uruguay y Alemania. Fui parte de una banda de música tradicional jujeña durante 15 años, Inti Huayra. Con esa formación recorrimos muchísimos festivales del país, los grandes y los pequeños. Grabamos cuatro discos. En la actualidad, me desarrollo como solista, fusionando los sonidos de mis raíces con otras músicas del país y del mundo. He editado dos discos con los que recorro América: 'Semillas de barrio' y 'Api con buñuelo'. Siento que el ‘folcrockandino’ es la expresión que mejor me representa en la actualidad”, así se presenta el jujeño que será la atracción foránea de la Peña. También, López se desempeña como gestor cultural: “Hago música y teatro en escuelas, un concierto teatral llamado 'El viaje de Lucía' y un taller de formación docente llamado 'Cuenteando en patios de tierra', cierra.

Las anticipadas ya están disponibles con un valor de $1000, y se pueden solicitar al teléfono 3492 326917. En puerta tendrán un costo de $1500.

Como ya es tradición, habrá servicio de cantina a precios populares.

La realización de esta peña cuenta con la colaboración del senador provincial Alcides Calvo.