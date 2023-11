Pausa del ejército israelí en su ataque contra Gaza

GAZA - JERUSALÉN, 10 (Reuters). - Israel acordó una pausa de cuatro horas diarias de sus operaciones militares en el norte de Gaza a partir del jueves, informó la Casa Blanca, en la primera señal de alivio tras más de un mes de combates que han causado miles de muertos y han aflorado el temor a un conflicto regional.

Las pausas, que permitirían a la gente huir a lo largo de dos corredores humanitarios y podrían usarse para la liberación de rehenes, son unos primeros pasos significativos, señaló John Kirby, el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca.

Minutos después, el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo a periodistas que estaba presionando para que haya pausas aún más largas en Gaza con el fin de liberar a los rehenes en manos de los militantes islamistas de Hamás.

Al preguntársele si estaba frustrado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el jefe de la Casa Blanco aceptó que "ha tomado un poco más de tiempo de lo que esperaba".

Taher Al-Nono, asesor político de Ismail Haniyeh, el líder de Hamás, sostuvo que continuaban negociaciones no especificadas y que por el momento no se había alcanzado ningún acuerdo con Israel.

Por su parte, el ejército israelí aseguró que "no habría un alto el fuego completo, sino pausas tácticas locales para ayuda humanitaria".

No hubo noticias inmediatas de una tregua en los combates que se libraban entre edificios en ruinas en el norte de la Franja de Gaza.

Israel desencadenó su asalto a Gaza en respuesta a una incursión transfronteriza de Hamás el 7 de octubre, en la que hombres armados mataron a unas 1.400 personas, en su mayoría civiles, además de tomar 240 rehenes, según los recuentos israelíes.

Sin embargo, las represalias israelíes en el enclave gobernado por Hamás causaron un gran temor por la catástrofe humanitaria que han provocado.

Funcionarios palestinos dijeron que hasta el jueves habían muerto 10.812 habitantes de Gaza, entre ellos 4.412 niños, por ataques aéreos y de artillería.