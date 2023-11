Se le ha dado la espalda a Dios

Por Alicia Riberi





Asumamos las consecuencias… ¿seguimos autodestruyéndonos o luchamos por un mundo mejor?

Cada mañana me levanto agradeciendo a Dios la vida que me ha dado y a mis seres queridos. Es increíble, pero es bueno agradecer lo bueno y lo malo. Obviamente lo bueno nos pone optimistas, nos da felicidad, pero lo malo no debemos rechazarlo porque nos enseña, nos da herramientas, nos fortalece para lo que se viene. Estamos en un mundo en donde prima el odio y la destrucción. Guerras que causan horror y van cobrando cada día nuevos espacios. Es que no vemos que se puede estar gestando una tercera guerra mundial. Que traería…poder y riqueza para unos pocos y destrucción para la mayoría.

Miseria, hambre, impedimentos para acceder a la salud, justicia parcial- injusticia- y así siguen jugando los poderosos… pero qué no advierten? Que están jugando con la paciencia y los sentimientos de personas…sí personas, que sufren, lloran, tiene hambres, están enfermos, separan a las familias sin piedad, por ideologías nefastas. La gente está empezando a despertar y ya no quiere que se avasallen sus derechos, quiere defenderlos, recuperarlos. Cuando la fiera se despierta ya nadie la puede parar y tendrán que hacerse cargo de las consecuencias de lo mismo que provocaron.

La desesperación por tener y conservar el poder ha creado monstruos en el mundo entero, que no les importa el sufrir de un pueblo, solo su propio poder, su propia fortuna, se creen Dioses, pero Dios hay uno solo, que nos hizo libres para decidir construir o destruir, pero saben qué? Cuando Él lo decida, extenderá su brazo poderoso para defender al justo y darle su merecido al corrupto, al odiador, al desalmado. Dios no es pasivo, Dios es enorme y no actúa tal vez cuando queremos, pero sí lo hará en el momento perfecto, Él es perfecto.

Tal vez hable para muchos como vieja y tal vez sea así, pero añoro mis años de niña cuando disfrutaba de jugar en la vereda sin temor, con tierra, con barriletes, con figuritas, con bolitas, a la mancha, al tochi y cuántas cosas más. No estoy contra el progreso, obvio que la computadora, el celular son grandes avances, pero no supimos graduar su uso. Los niños deben disfrutar de su edad y la escuela debe complementarse para eso. Educación en libertad y no adoctrinamiento. La familia debe despertar y cuidar la educación de sus hijos de la que son los mayores responsables. El estado no puede decidir sobre nuestros hijos y nietos.

La familia era lo único que quedaba cuando todos se iban, hoy la han atacado de una manera, que pareciera que no quieren que exista, pues despertemos y no permitamos que destruyan nuestras familias que son la base de una sociedad que pretende crecer.

Me despido en esta nota con la palabra del más grande: Dios: … El necio se dice a sí mismo: “No hay Dios” Todos están pervertidos, hacen cosas abominables, nadie practica el bien. El Señor observa desde el cielo a los seres humanos, para ver si hay alguien que sea sensato, alguien que busque a Dios…Miren como tiemblan de espanto, porque Dios está a favor de los justos. Ustedes se burlan de las aspiraciones del pobre, pero el Señor es su refugio… Salmo 14(13).

Volvamos la vista a Dios y todo será sanado por su mano poderosa. Extiendo mi mano y le pido al Señor, permíteme construir con mis hermanos de lucha una sociedad mejor y ayúdame a cumplir tu voluntad que es perfecta.