Concejo: preocupantes situaciones que suman para oscurecer el panorama

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la víspera el Concejo Municipal llevó una nueva sesión ordinaria, encuentro que fue iniciado con el izamiento del pabellón nacional, siendo invitada, en esta oportunidad, la artista plástica Puchi Delmastro -una muestra con sus obras está exhibiéndose en el recinto-.

La titular del cuerpo, Carolina Giusti, enfatizó la presencia de la creadora local, hizo alusión a "Mis Garabatos" -la muestra expuesta- y destacó su trayectoria, seguidamente se pasó a un cuarto intermedio para entregarle un obsequio.

Al retomarse el encuentro en el segmento de manifestaciones, Santiago Dobler transmitió un saludo a los municipales que el día anterior celebraron su fecha anual.

A continuación fue oído el Informe de Presidencia, continuándose con el desarrollo del Orden del Día.



Notas oficiales

Fue remitida a comisión una nota oficial enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal. Remite respuesta a Minuta de Comunicación Nº 1174/2023 (Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal convoque a reunión a los Consejos Ejecutivo y Consultivo de Seguridad).

A pedido de la concejal Bougnon se dio lectura a una nota oficial elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal. Remite respuesta a Minuta de Comunicación Nº 1175/2023 (Solicita al Departamento Ejecutivo informes relativos al funcionamiento y equipamiento del Centro de Monitoreo). De esa respuesta se desprende que hay 78 cámaras en funcionamiento, fuera de servicio por corte de cables, la que será puesta en funciones próximamente. La edil remarcó que las cámaras están y en funcionamiento, contrariamente a los rumores que circulaban.

Fue girada a comisión una Nota Oficial remitida por el Secretario de Gestión. Informan que la presentación del proyecto de presupuesto 2024 se realizará el próximo 15 de noviembre.



Peticiones y asuntos particulares

Fue girada a comisión una Nota Particular remitida por Nicolás Tognalli y María Julia Alasia. Denuncian incumplimiento de deberes de funcionario público del Intendente y solicitan destitución e inmediata suspensión en sus funciones.

Tomó la palabra la presidente del cuerpo, Carolina Giusti, quien señaló que el contenido de la nota ya era de público conocimiento porque circuló en las redacciones locales.

También hizo saber que Nicolás Tognalli hizo una exposición personal y formal, en tal sentido el Cuerpo ya comenzó la ronda de consultas para buscar asesoramiento, aseverando que el tema irá por dos vías distintas, una relativa al derecho público administrativo, debiendo efectuar las consultas del caso a especialistas y a las distintas dependencias del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Por otra parte deberán analizarse las figuras penales que aparecen en el escrito y son de competencia del Ministerio Público de la Acusación.

Señaló que el Concejo no ha tenido aún definiciones precisas y concretas, pero, seguramente las tomará y obrará en consecuencia.

Pasaron a archivo una nota particular, remitida por Ezequiel Bolatti. Solicita a los Concejales firmantes de la denuncia penal, motivada en los informes del Tribunal de Cuentas, realicen descargos ante la comunidad respecto a su situación, Carolina Giusti hizo saber que la presentación no se hizo en forma institucional, y que darán al exintendente, la respuesta que corresponde.

Por su parte Horacio Bertoglio señaló el detallado informe que el Secretario de Gestión envió a Bolatti, cuando al Concejo se le informa con ambigüedades.

Fue derivada a comisión una Nota Institucional remitida por Comisión Vecinal Barrio Villa Autódromo. Solicitan información y el cumplimiento de la Ordenanza N° 2434 en los lotes pertenecientes a María Inés Visconti del denominado loteo Solaro.

Fue respondida y girada al Ejecutivo una Nota Particular remitida por Claudio Pennacino. Solicita la realización de mejoras en calle Santiago del Estero entre Av. Belgrano y Ameghino.



Despachos de Comisión

Fue aprobada una Ordenanza elevada por Departamento Ejecutivo Municipal. Autoriza a Meridiano 83TV SRL a hacer uso y ocupación de la vía pública con obras de infraestructura subterránea.



Proyectos presentados

Fue aprobada una Minuta de Comunicación elaborada por Carolina Giusti. Solicita al Departamento Ejecutivo información detallada de la venta de bonos de coparticipación asignados a la Municipalidad de Sunchales.

La misma suerte corrió una Minuta de Comunicación elevada por Carolina Giusti. Sugiere al Departamento Ejecutivo remita sugerencia de modificación a la Ordenanza N° 2989, con el fin de componer la situación de desequilibrio económico entre los contribuyentes de la Tasa General de Inmuebles Suburbanos.

La autora señaló que la solicitud fue consensuada con ediles y funcionarios, se aguarda definición.

Mereció la aprobación del cuerpo una Minuta de Comunicación presentada por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Solicita al Departamento Ejecutivo, de manera urgente, la conexión de la luminaria completa del Pasaje Marcos Tacca, así como la limpieza y poda correspondientes.

La concejal Bougnon relató que el pasaje fue intervenido, una tipa quedó descalzada y hay peligro de derrumbe, nadie se hace cargo de la limpieza, es un basural, y la mitad de las luminarias están desconectadas.

Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza presentado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Crea el Instituto de Producción de Información Capacidades e Innovación de la Municipalidad de Sunchales.

Bertoglio, en sus fundamentaciones hizo saber que está inspirado en el ICEDEL de la Municipalidad de Rafaela, elogió la capacitación de altísimo nivel que ofrece y señaló que esta propuesta es para poner en marcha algo similar en esta ciudad.

La misma suerte corrió un proyecto de Ordenanza remitido por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Instituye el Plan de Metas de Gobierno como Instrumento de Planificación e Información Ciudadana. Este proyecto, fue leído por Secretaría, elaborado por el mismo bloque que establece modalidades para la administración de bienes en la Municipalidad.

La edil Bougnon señaló que son dos proyectos que reingresan y que esperan sean tratados por el Cuerpo, próximamente.

Fue aprobada una Minuta de Comunicación presentada por Santiago Dobler y Horacio Bertoglio.

Solicita al Departamento Ejecutivo la convocatoria a la Junta Municipal de Protección Civil.

Tuvo curso favorable una Minuta de Comunicación elevada por Santiago Dobler. Solicita al Departamento Ejecutivo proceda a actualizar la página web en el apartado que contiene los boletines oficiales.

Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elevado por Santiago Dobler. Ordena la realización de obras en el sector del Canal Sur, sobre el trayecto de calle San Juan, a fin de incrementar la seguridad de quienes transitan por la zona. El autor resaltó que se trata de una intervención estratégica en una de las arterias más peligrosas de la ciudad, se requiere, entre otras cosas la colocación de barandas, gaviones y puente peatonal.

Fue aprobada una Minuta de Comunicación presentada por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Andrea Ochat, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler

Solicita al Departamento Ejecutivo la remisión de los Informes de Auditoría correspondientes a los años 2021 y 2022.

Horacio Bertoglio se explayó sobre el tema, señalando, entre otras cosas que el DEM no entrega información concreta, cuando los auditores lo requieren, constatan que hay personas que facturan mensualmente al Municipio y no cumplen tareas, órdenes de compra no firmadas por funcionarios.

Además en cada auditoría se repiten las recomendaciones, por ejemplo la indicación de elaborar un Manual de Procedimientos.

Fue girado comisión un proyecto de Ordenanza elevado por Santiago Dobler. Dispone la realización anual del Censo de Personas con Discapacidad en el Empleo Público Municipal.

Mereció la aprobación del cuerpo una Resolución elevada por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Andrea Ochat, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler.Ordena la modalidad de presentación de los informes de las Secretarías dependientes del Departamento Ejecutivo, en el marco de las Ordenanzas N° 1831 y 3033.