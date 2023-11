Anuncian nuevos precios en la energía eléctrica

La Secretaría de Energía dio a conocer la programación estacional del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el período noviembre-abril, que no contempla cambios significativos en los precios respecto a los que rigieron entre agosto y octubre, con adecuaciones únicamente para los valores estacionales de algunas de las categorías de mayor poder adquisitivo alcanzadas por la eliminación del subsidio. La medida se dispuso a través de la resolución 884/2023 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

En el caso de los niveles residenciales de menores ingresos (Nivel 2) los valores permanecen sin cambios desde el verano del año pasado, mientras que para los de ingresos medios, no poseen modificaciones respecto al esquema anterior del periodo mayo-octubre.

El presidente de la EPE, Mauricio Caussi, informó que “para el nivel 1 (usuarios sin subsidios de altos ingresos), habrá una disminución, según el rango de consumo, entre el 4,8 % y el 6 %. En el caso de los GUDI, con demanda de más de 300 KW, la disminución rondará entre el 6 % y el 8,5 %, según la potencia contratada”.

Caussi dijo que “estas medidas sostienen y profundizan lo que fue la política tarifaria en la provincia de Santa Fe, monitoreando permanentemente la realidad económica y social, de nuestra pequeña y media industria y atendiendo la necesidad de inversiones en la infraestructura eléctrica”.

La EPE recuerda que sigue abierta la posibilidad de inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía, a través de la web www.argentina.gob.ar/subsidios. Cabe consignar que los datos aportados desde Nación, indican en la jurisdicción Santa Fe los siguientes porcentajes:

* Nivel 1 – Altos ingresos – 33,6 %. Ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC.

* Nivel 2 – Ingresos bajos – 51,4 %. Ingresos netos menores a 1 canasta básica total para un hogar tipo 2 según INDEC.

* Nivel 3 – Ingresos intermedios – 15 %. Ingresos mensuales totales entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según INDEC.



INCORPORAN REGIONES DE

LA PROVINCIA DE SANTA FE

Además de la actualización tarifaria, el esquema prevé que, en las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan y ahora también en regiones de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, el tope de consumo subsidiado para los usuarios de ingresos medios (Nivel 3) se eleve de 400 kilovatios por mes a 650 kilovatios. Esto regirá para los meses de verano, de diciembre a febrero próximos.

Para la provincia de Santa Fe, abarca los departamentos del centro norte: 9 de Julio, Vera, General Obligado, Castellanos, Las Colonias, San Cristóbal, Garay, La Capital, San Javier, San Jerónimo y San Justo, tal como había publicado este Diario en su edición de ayer.

La medida comunicada este miércoles a través de la Resolución 907 del Boletín Oficial, establece el nuevo tope, para las zonas muy cálidas o cálidas de las mencionadas provincias, en 650 kWh/mes para el periodo comprendido entre diciembre 2023 y febrero 2024, inclusive. Los usuarios que superen dicha marca deberán abonar el precio pleno del servicio.

La titular de la secretaría energética, Flavia Royón, compartió la decisión a través de su cuenta de X (ex Twitter), destacando que “el tope de consumo subsidiado durante los meses de verano se elevará de 400 a 650 kWh/mes, beneficiando a más familias que se suman a las del Norte Grande y San Juan”.