Atlético y Estudiantes igualaron 0-0 en Rafaela, se define en Río Cuarto

Atlético de Rafaela y Estudiantes de Río Cuarto terminaron empatando sin goles el partido de ida por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional 2024. La revancha se jugará en el estadio Antonio Candini el próximo lunes 13 de noviembre, a las 21.05hs (televisación de Directv). Los cordobeses cuentan con ventaja deportiva y esto obliga a la 'Crema' a tener que ganar para avanzar a las semifinales.



El árbitro, Carlos Córdoba, no pasó desapercibido y tuvo un par de fallos muy cuestionados. Una penal a Luna, que lo termina amonestando al 10 celeste por 'simular' y las divididas, esas que 'inclinan' la cancha, siempre fueron para la visita.



De arranque, Atlético salió decidido a hacerle sentir la localía y a los dos minutos tuvo la chance de romper la paridad con un remate de Alex Luna que se fue apenas al lado del palo izquierdo de Petroli. Con el correr de los minutos el 'León' se fue acomodando en el terreno de juego y se mostró más cómodo, incluso tuvo una muy clara en los pies de Valiente, que recibió de espaldas al arco, giró y metió un remate cruzado que exigió una gran respuesta de Peano para desviar el remate que se metía.



Con más empuje que claridad, Lago buscó meterla en la 'ratonera' pero su disparo, controlado por el 1 rival, se fue apenas afuera. Sobre los 37 y cuando cada pelota parada era discusión tras discusión, Fontanini la bajó y entre agarrones Bieler no logró conectar. Y antes que se termine la primera mitad Agustín Bravo tuvo un cabezazo que se fue por arriba. Y en 45 los cordobeses transformaron en figura a Peano tras un cabezazo de Maffini que se metía en el ángulo y el portero cremoso, con mano cambiada, mandó al córner.



En el complemento, la visita se replegó y apostó a las contras. Si bien tuvo una antes del minuto, con un remate de Bajamich, que parecía fácil pero obligó a volar al arquero local para tapar el remate cruzado que se metía.



Atlético fue en busca de poder romper el marcador, sobre todo con los cambios que Medrán mandó a cancha, pero chocó con un Petroli, que le sacó una clara a Alex Luna, luego de una jugada a lo Garrincha del tucumano Laméndola, y otra a Nazareno Fúnez, que metió cruzado y encontró bien parado al 1 de Estudiantes.



El empate: es bueno y es malo. Si se tiene en cuenta que las mejores y más claras situaciones para abrir el marcador las tuvo el elenco visitante, el cero termina siendo positivo. Ahora, la condición de local y la necesidad de tener que ganar uno de los juegos para no bajarle el telón a la temporada 2023 le puede restar algo de relevancia. El análisis es claro. La figura del encuentro fue Marcos Peano. Atlético tuvo sus momentos pero no contó con la lucidez necesaria para abrir el marcador, marcar esa diferencia en los últimos metros. Tuvo situaciones y aproximaciones. El Monumental, que tuvo un gran marco de público, no tuvo goles, si emociones y una serie que quedó totalmente abierta. La verdad se sabrá el próximo lunes cuando se vuelvan a ver las caras en Río Cuarto.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Marcos Peano; 4-Ayrton Portillo, 2-Fabricio Fontanini (c), 6-Agustín Bravo y 3-Gabriel Risso Patrón; 11-Federico Torres, 5-Facundo Soloa, 8-Matías Fissore y 7-Manuel Ignacio Lago; 10-Alex Luna; 9-Claudio Bieler. Suplentes: 12-Mayco Bergia, 13-Gastón Tellechea, 14-Matías Olguín, 15-Thobías Arévalo y 20-Gino Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.



ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO: 1-Franco Petroli; 4-Gastón Arturia, 2-Gonzalo Maffini (c), 6-Lucas Landa y 3-Facundo Castet; 8-Nahuel Cinelli, 10-Nicolás Talpone, 5-Francisco Abel Romero y 7-Mauro Valiente; 11-Mateo Bajamich y 9-Luis Silba. Suplentes: 12-Adrián Peralta, 13-Federico López, 14-Alvaro Pavón, 16-Valentín Fenoglio, 17-Matías Rosales, 20-Guillermo Villalba. DT: Iván Delfino.



Cambios: ST 10m 17-Nicolás Laméndola x Torres (AR), 21m 15-Nery Leyes x Valiente (E), 29m 18-Nicolás Delgadillo x Luna (AR), 36m 19-Nazareno Fúnez x Bieler y 16-Matías Valdivia x Fissore (AR),19-Renzo Reynaga x Silba (E), 41m 18-Fernando Belluschi x Bajamich (E)



Amarillas: Alex Luna, Manuel Ignacio Lago, Matías Fissore, (AR); Luis Silba (E).



Estadio: Monumental.

Árbitro: Carlos Córdoba.

Asistentes: Ernesto Calegari y Matías Bianchi.

Cuarto árbitro: Guillermo González.