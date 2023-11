Villarruel y Rossi animaron debate de alta temperatura

Los candidatos a vicepresidentes de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, y de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, se sacaron chispas hoy en un debate televisivo caliente, once días antes del balotaje. Los compañeros de fórmula de Sergio Massa y Javier Milei discutieron -por momentos en tono alto- sobre economía, trabajo, relaciones internacionales, seguridad, justicia, salud, educación y derechos humanos.

Por una hora y media, los dos postulantes se trenzaron en extensos intercambios, en los que se acusaron de mentir y buscaron instalar sus propuestas de cara al balotaje del 19 de noviembre. El primer eje temático fue Economía y Trabajo, que fue iniciado por Villarruel, quien arrancó con una crítica a Rossi.

"A partir de ahora todo lo que vas a escuchar de Rossi es mentira, cada una de las cosas que él y Massa te proponen simplemente lo podrían haber realizado en los últimos 4 años. Tenemos 100 mil nuevos pobres mensuales desde que Massa es ministro de Economía", aseguró la libertaria. En tanto, indicó que su gana Milei se a a "detener para siempre la emisión monetaria".

A su turno, Rossi aseguró que en un gobierno de Sergio Massa el objetivo será "mantener y ampliar los puestos de trabajo que existen en Argentina y aumentar el poder adquisitivo de los argentinos". Destacó las medidas económicas que lanzó Massa en las últimas semanas: "Más de un millón de argentinos han cobrado su sueldo sin la deducción del impuesto a las ganancias, y lo hicimos por ley.

Mas de 17 de millones de argentinos han recibido la devolución del IVA de los productos de la canasta básica que han comprado y además hemos presentado en el congreso un plan para promocionar el nuevo empleo".

Luego fue el turno de Seguridad y defensa, cuando luego de que Rossi enumerara las propuestas del oficialismo, Villarruel lo cruzó: "¿Vos dónde querés a los delincuentes: presos o libres?".

El rosarino le espetó: "Habló dos minutos y no dijo ni una sola propuesta. Vamos a ir por dos caminos: prevención, lanzamos ya el plan ciudades seguras. A todas las ciudades de más de 50 mil habitantes le vamos a instalar los CIM, Centros Inteligentes de Monitoreo, un lugar en donde con la tecnología y todos los desarrollos tecnológicos de avanzada pueda visualizarse lo que pasa. Lo vamos a financiar desde el Estado. Más de 40 mil millones de pesos tenemos destinados".

La diputada nacional recriminó la muerte de militantes en un accidente y Rossi la acusó de "caranchear" con la muerte de soldados. "Represento la indignación del pueblo argentino. Nosotros estamos representando dos tercios de la población, están hace casi dos años, sos un funcionario serial, un comodín de cargos públicos", subrayó Villarruel.

El santafesino, por su parte, apuntó a La Libertad Avanza por tener una "canciller que dice que hay que dialogar con los isleños" que viven en las Islas Malvinas.

El tercer punto a tratar fue Educación, salud y políticas públicas, que comenzó la libertaria y aclaró que en un gobierno de Milei se "va a mantener la educación y salud pública", pero Rossi salió al cruce para señalar que esas ideas habían sido esbozadas por el candidato presidencial.

"En este Gobierno la educación no educa, adoctrina. Y el Gobierno usa de rehenes a los chicos, hoy egresan y no saben resolver operaciones matemáticas simples", sostuvo la diputada nacional.

Por su parte, Rossi envió un mensaje a las mujeres y subrayó que van a ser "las principales víctimas porque ellos no creen en la brecha de género y en la brecha salarial que existe".

"Rossi y el kirchnerismo creen mucho en revalorizar a la mujer pero es solo una declamación, la violencia no cesa pese al ministerio pero a la única mujer que le va bien es a CFK que cobra 14 millones entre pensiones y jubilaciones. Ella sí puede decir que ustedes la han privilegiado y ayudado", enfatizó la libertaria.

El último eje fue el de Justicia, Derechos Humanos y Transparencia, en el que Rossi se refirió a lo dicho por Milei contra el ex presidente Raúl Alfonsín. "El violento de tu candidato a presidente, Milei, dijo que practicaba boxeo con un elemento que tenía la cara de Alfonsín y le pegaba; vos estuviste en España y dijiste que Alfonsín era abogado de terroristas. La falta de respeto hacia un ex presidente argentino, el primer presidente de la vuelta de la democracia es notable", indicó Rossi.

La legisladora nacional aseguró que Rossi "prefiere hablar del pasado antes que hablar de la cuarentena y la pandemia en la que murió mucha gente". "Le interesa hablar del pasado pero la realidad es que violencia es que un gobierno como el tuyo que nos encerró durante toda la cuarentena, el miedo es que la gente los vote por un bolsón de comida", recalcó. (NA)