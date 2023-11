Con polémica, San Lorenzo empató ante Boca

San Lorenzo igualó 1 a 1 ante Boca Juniors ayer en el encuentro que disputaron en el Nuevo Gasómetro, en el cierre de la duodécima fecha de la Zona B de la Copa de la Liga.

El empate no le sirve a ninguno de los dos equipos, de floja campaña. El cotejo tuvo un cierre de gran polémica y quejas con el juez Pablo Echavarría.

El delantero uruguayo Miguel Merentiel, a los seis minutos del segundo tiempo, anotó el primer gol del cotejo para la visita.

Pero el local logró llegar al empate gracias a un error del arquero Romero y la defensa. Lo anotó el atacante Adam Bareiro, a los 29 minutos del complemento.

Sobre el cierre del partido llegó la gran polémica: “el Perrito” Barrios metió un golazo desde afuera del área que era el triunfo.

Pero el tanto fue anulado tras chequeo de VAR por posición adelantada.

La primera etapa concluyó sin goles en un pobre encuentro que no contó con demasiadas emociones ni jugadas de peligro.

Ambos equipos están en el fondo de la Zona B con apenas 12 puntos y necesitaban un triunfo para poder llegar a las dos fechas finales con chances de clasificación a los cuartos.

En la fecha 13, Boca será local de Newell’s el domingo 12 a las 16.45, mientras que San Lorenzo visita a Defensa, también el domingo pero a las 14.30.

En el banco del Xeneize estuvo este miércoles Mariano Herrón, quien reemplaza de manera interina a Jorge Almirón, quien renunció tras la final perdida ante Fluminense por Copa Libertadores.



LA PRÓXIMA FECHA (13° y penúltima). ZONA A: Viernes 10/11: 21hs Gimnasia vs Atlético Tucumán. Sábado 11/11: 16hs Argentinos vs Vélez, 18.30hs Rosario Central vs River, 21hs Huracán vs Arsenal. Domingo 12/11: 14.30hs Colón vs Talleres, 19hs Independiente vs Banfield. Lunes 13/11: 21hs Instituto vs Barracas Central.



ZONA B: Viernes 10/11: 19hs Central Córdoba vs Estudiantes. Sábado 11/11: 20hs Lanús vs Racing. Domingo 12/11: 14.30hs Defensa y Justicia vs San Lorenzo, 16.45hs Tigre vs Platense, 16.45hs Boca vs Newell's, 19hs Belgrano vs Unión. Lunes 13/11: 19hs Sarmiento vs Godoy Cruz.