Santa Fe, a la final por el ascenso en el Campeonato Argentino Juvenil M-17

Después de varios partidos y con la competencia ya en su último tramo, aflora una nítida sensación: la paridad entre los distintos seleccionados en esta categoría es el primer análisis, más allá de los resultados que puedan enunciarse. Eso es un signo positivo. Santa Fe logró su primer objetivo y jugará la final por el ascenso en el Campeonato Argentino Juvenil M-17. Ayer, el seleccionado de USR derrotó en la semifinal a Mar del Plata por 28 a 15 en el encuentro que tuvo lugar en el predio del Hipódromo de Rosario. El próximo sábado definirá con San Juan, que ayer venció a 25-18 a Santiago del Estero. Dicha definición, como el resto de los encuentros, se jugarán en cancha de Jockey Club de Rosario.

Del seleccionado santafesino, para el juego de ayer, formaron parte cinco jugadores de CRAR. Ello fueron: Máximo Astesano, Lautaro Saravia, Alejandro Brasca, Valentino Ferrero y Santiago Clemenz.

En lo que respecta a los candidatos a la corana, ya quedaron definidos: Buenos Aires y Rosario son los que sortearon exitosamente la ardorosa prueba de las semifinales, realizadas en la segunda jornada del Concentrado en la ciudad de Rosario. El combinado bonaerense aventajó sobre la hora a Entre Ríos por 30-27, mientras que los rosarinos fueron implacables con Córdoba, y marcaron nueve tries para imponerse por 57-28. Buenos Aires dio la vuelta olímpica en 2021, y la última consagración de Rosario en este torneo fue en 2012, cuando se realizó para menores de 18 años.

En los cruces para resolver las posiciones entre el 5º y el 8º lugar de la Zona Campeonato, Cuyo superó a Uruguay (36-29) y Tucumán venció a Salta (27-25). Y en la Zona Ascenso, Chubut derrotó a Oeste (31-29) y Alto Valle triunfó ante Nordeste (48-39).



TODOS LOS RESULTADOS



Estos fueron los resultados de los ocho partidos disputados en la 2ª jornada del Concentrado del Argentino Juvenil M17:



Zona Campeonato (en Gimnasia y Esgrima de Rosario)



Del 5º al 8º puesto: Tucumán 27 vs Salta 25



Del 5º al 8º puesto: Cuyo 36 vs Uruguay 29



Semifinales: Buenos Aires 30 vs Entre Ríos 27



Semifinales: Rosario 57 vs Córdoba 28



Zona Ascenso (en el Hipódromo de Rosario)



Del 5º al 8º puesto: Oeste 29 vs Chubut 31



Del 5º al 8º puesto: Alto Valle 48 vs Nordeste 39



Semifinales: San Juan 25 vs Santiago del Estero 18



Semifinales: Santa Fe 28 vs Mar del Plata 15



Lo que queda por delante es la fecha decisiva de la competencia, en la que, además, se disputará la final del Select 12 (el vencedor accederá a la Zona Ascenso del Argentino Juvenil 2024), instancia en la que se encontrarán los campeones de la Zona Norte (Andina) y la Zona Sur (Chile). El programa completo de la última jornada del Campeonato Argentino Juvenil M17, que se desarrollará íntegramente en el Jockey Club de Rosario, es así:



7º puesto Ascenso: Oeste vs Nordeste , a las 9:00hs (cancha 2)



5º puesto Ascenso: Chubut vs Alto Valle, a las 9:30hs (cancha 3)



3er puesto Ascenso: Santiago del Estero vs Mar del Plata, a las 10:00hs (cancha 1)



7º puesto Campeonato: Salta vs Uruguay, a las 10:30hs (cancha 2)



5º puesto Campeonato: Tucumán vs Cuyo, a las 11:00hs (cancha 3)



3er puesto Campeonato: Entre Ríos vs Córdoba, a las 11:30hs (cancha 1)



Final Select 12: Andina vs Chile, a las 13:00hs (cancha 1)



Final Ascenso: San Juan vs Santa Fe, a las 14:30hs (cancha 1)



Final Campeonato: Buenos Aires vs Rosario, a las 16:00hs (cancha 1)