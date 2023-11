La Comisaría 15ª inauguró obras de restauración de su edificio

A partir de las 18 de ayer, en sede de la Comisaría Seccional Quince de nuestra ciudad, ubicada en calle Monseñor Brasca 650 en barrio Jardín, fueron inauguradas nuevas obras de restauración edilicia, logradas por la Cooperadora de la Comisaría con el invalorable apoyo económico de la Fundación Basso.

En diálogo con LA OPINIÓN, el inspector Rodrigo Blanc -jefe de la Comisaría 15ª- explicó que “las obras duraron aproximadamente seis meses. Se realizaron tareas como pintura, arreglo de grietas, reparación del techo y todo lo necesario para mejorar el edificio de la Comisaría". El resultado final fue una dependencia que quedó brillante.

Se encontraban presentes en la ocasión, por la Fundación Basso, Mauricio y Juan Carlos Basso; el ya mencionado jefe de la Seccional 15ª inspector Rodrigo Blanc; el subjefe de la Unidad Regional V Mario Leguizamón, Mariano Pogliani -subjefe de Agrupación Unidades de Orden Público-, y Ricardo Camilatti, quien es el jefe de la Cooperadora de la Comisaría Seccional 15ª .

Justamente al inicio el jefe de la Cooperadora, Ricardo Camilatti, realizó una introducción, recordando los inicios de la dependencia policial, de la Cooperadora, las campañas de socios, y las primeras necesidades que encontraron respuesta en la Fundación Basso: una computadora, un móvil policial y más tarde algunas oficinas de la Seccional. Dijo Camilatti que, “es una dependencia pública pero si no la mantiene la Cooperadora, los gobiernos no se hacen cargo”, sostuvo.



FUNDACIÓN BASSO

A continuación Juan Carlos Basso –por la Fundación del mismo nombre- reflexionó que “con la Fundación nosotros tenemos una obligación, porque esto no es gracias a Basso, Basso es gracias a esto. En algún momento tenemos que devolver. Hay una frase que dice ‘hoy por ti mañana por mi’ y desde la Fundación la cambiamos por esta otra ‘hoy por ti y mañana vos por otros’. La vida es una cadena de postas, cuando nosotros llegamos al barrio no había nada, y se construyó el barrio. Si no sería por Rafaela, por el Amancay y Los Nogales, por el entorno, nosotros no existiríamos”, afirmó el referente industrial.

“En esta cadena de postas –siguió- nosotros hicimos una Fundación para ayudar a nuestra gente, después a nuestro barrio, después a la ciudad y después al mundo. Lo importante es que cuando una industria llega a un lugar, desarrolle el lugar. Esto no es gracias a nosotros sino nosotros gracias a ustedes”, enfatizó.

Cabe recordar que a principios de octubre también con el aporte económico de la Fundación Basso, la «Plaza de la Bandera» del barrio Amancay tuvo un proceso de mejoras y refuncionalización, a través de mano de obra y proyectos técnicos aportados desde la Municipalidad, con la participación de la Comisión Vecinal del barrio.

A continuación, Mauricio Basso –sobrino del anterior- expresó dirigiéndose a su tío: “Es muy lindo escuchar tu compromiso de integración con la comunidad. Es nuestra manera de sentirlo. Es muy importante la oportunidad que tenemos de trabajar juntos representando a nuestra familia manteniendo las puertas abiertas. Y sobre todo venir de una historia de vinculación con esta parte de la ciudad”.

“Estoy orgulloso –continuó- de ser parte de esto; sé que mis hermanos y primos también confían en mi y sé que seguirá siendo así en la próxima generación porque es parte de lo que nosotros somos. Vamos a retomar el compromiso aunque mi padre y Juan Carlos nos dejan una vara un poco alta, pero el sentimiento es el mismo porque tenemos ese corazón rafaelino, que somos de acá. Lo primero que queremos ofrecer es que nuestras puertas se mantengan abiertas”, finalizó Mauricio.



SUBJEFE DE LA

UNIDAD REGIONAL V

Haciendo uso de la palabra a su tiempo, el subjefe de la Unidad Regional V, Mario Leguizamón, sostuvo que, “antes que nada quiero agradecer. Hace ocho meses que estoy en Rafaela y me encontré con gente valiosa de la ciudad en general y especialmente de esta Comisaría: el compromiso que tienen con la sociedad. Estar con gente tan comprometida nos da un gran orgullo y una gran tranquilidad".

“Este es el compromiso –continuó-, lo que recibimos tratemos de darlo también a la sociedad mucho más. Honestidad, y trabajando siempre dentro de la ley. Las necesidades todos las sabemos, pero que eso no nos impida a nosotros seguir adelante, con los recursos que tengamos, pocos o muchos. Esta es una de las dependencias que viene trabajando muy bien dentro de la Unidad Regional, el personal responde, así que agradecerles y sigamos adelante”, finalizó.