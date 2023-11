Power: este domingo, el "Premio Coronación"

Con la anticipada consagración de Matías Audino en el Midgets Show and Power y de Gaspar Fler en el Mini Power, el próximo domingo estarán cerrando su gran temporada esas categorías en el circuito permanente "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos.

La actividad se desarrollará en horario diurno, con un cronograma a determinar y en esta última fecha del calendario estarán en juego los dos subcampeonatos, con diferencias muy apretadas entre los que aspiran a ocupar esos lugares.

Angel Gaggi, Cristian Mattioli y Gastón Viano están separados por escasos nueve puntos en la categoría mayor, en tanto que Benjamín Bottazzi y Saimon Cuenca se perfilan como candidatos a ocupar el lugar de inmediato escolta distanciados por 18 unidades en la telonera.

Estas son las principales ubicaciones luego de haberse disputado 11 fechas:

Midgets Show and Power: Matías Audino (campeón) 390 puntos; Angel Gaggi 313; Cristian Mattioli 309; Gastón Viano 304; Matías Giordano 279; Jeremías Molardo 269; Rubén Balangero 267; Adrián Bonafede 261; Matías Maina 258; Diego Bruera 255; Adriel Viano 253; Leonardo Sterpone 232; Gustavo García 215; Pablo Baronetto 204; Germán Mathier 196; Andrés Osorio 187; Héctor Valentini 171; Cristian Fernández 165; Ulises García 127 y Héctor Heit 125.

Mini Power: Gaspar Fler (campeón) 379 puntos; Benjamín Bottazzi 326; Saimon Cuenca 308; Thiago Bottazzi 285; Felipe Masuero 277; Laureano Cuenca 267; Alex Ramallo 264; Santiago Maina 246; Donato Calvi 225 y Gonzalo Rinaudo 223.



EL 25 LA CENA CORONACIÓN

Se confirmó para el sábado 25 de noviembre la Cena Coronación del Midgets Show and Power y Mini Power.

El festejo, que marcará el cierre de la actividad oficial 2023, se realizará en la sede social del Club Atlético Belgrano de San Antonio.

Próximamente saldrán a la venta las tarjetas para esa especial celebración.