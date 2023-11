Se puso en funcionamiento el Eco Punto II

Con la presencia del intendente Luis Castellano, funcionarios locales, provinciales, vecinalistas, personal municipal y de cooperativas de recicladores urbanos se realizó este miércoles el acto de apertura del Eco Punto II; un predio de 2000 metros cuadrados ubicado en el sector norte de nuestra ciudad, precisamente, sobre la continuidad de avenida Italia (100 metros al norte de calle Normando Corti).

El proyecto, que en su momento fue presentado por el intendente Luis Castellano y se concretó con aportes provenientes del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, busca brindar una solución a los residuos dispuestos en forma incorrecta, sumar un nuevo servicio a la comunidad y seguir potenciando el recupero de materiales.

Al respecto, Luis Castellano señaló que “Rafaela tiene una marca registrada con los temas ambientales. Siempre hemos acompañado, impulsado y sostenido políticas vinculadas con el cuidado del ambiente. Esta obra es un viejo anhelo -cuánto tiempo estuvimos trabajando y discutiendo la necesidad de poder tener tres eco puntos en la ciudad- que da cuenta de la importancia que le da nuestra ciudadanía al dispositivo que está frente al cementerio”.

El intendente indicó que “este lugar terminó siendo consecuencia de la participación de los vecinos porque nosotros habíamos pensado que podía ser en avenida Italia y avenida Maggi, pero ese lugar fue debatido por quienes habitan esta zona y terminamos optando por este nuevo sector. Creo que la ciudadanía le va a dar mucho valor a este lugar”.

El mandatario mencionó que “tenemos que valorar enormemente lo que se vino haciendo en temas ambientales durante estos años. Tener más del 80% de separación en origen, 2 eco puntos, un complejo ambiental, los espacios verdes y la plantación de árboles, los programas ambientales en escuelas, hogares y empresas. Además, más de 100 familias trabajando en la planta de recupero. Todas son acciones, programas, iniciativas que potenciaron a la ciudad y lo tienen que seguir haciendo”. “Conservar lo logrado es fundamental y seguir liderando ese proceso de la Rafaela ambiental es una marca de la ciudad. Son muchos los municipios que vienen a visitar Rafaela para conocer nuestro modelo de gestión al que hemos podido construir entre todos los vecinos y un enorme equipo de trabajo”, afirmó el titular del Ejecutivo local.

Por su parte, la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, manifestó que “la apertura de esta obra es muy significativa para la gestión ambiental de Rafaela porque presta servicios a la comunidad sobre la base del trabajo articulado y la participación ciudadana. Forma parte del plan que nos hemos propuesto hace más de 20 años, que tiene que ver con una gestión integral de residuos y con políticas públicas ambientales sostenidas en el tiempo. Esto es algo que no es común en otras ciudades. Recordemos que muchos vienen a conocer no solo el Complejo Ambiental sino el Eco Punto que, hasta el momento, era el que estaba frente del cementerio. Hoy hemos logrado este ambicioso espacio que pensamos con Luis Castellano”.

La funcionaria remarcó que “es importante poner en valor toda la obra que hicimos en este espacio con relación a la infraestructura porque trabajaron muchas personas. También destacar la participación, la apertura del diálogo y el cambio respecto al lugar. Creemos que es muy accesible el espacio”.

Finalmente, la secretaria ponderó la importancia de materializar acciones que den respuesta a demandas y problemáticas que se van presentando en la ciudad porque gracias a esta obra los ciudadanos del sector norte ya no tendrán que recorrer largas distancias para disponer los materiales”.



FUNCIONAMIENTO

Rafaela ya cuenta con un Eco Punto en la zona sur. El mismo recibe un promedio diario de 150 personas y 350 toneladas de residuos por mes. Asimismo, hoy, quedó oficialmente habilitado para su uso el nuevo establecimiento en la zona norte, que tiene alrededor de 2000 metros cuadrados, y está rodeado por verde.

Su funcionamiento será similar al Eco Punto I el cual se encuentra frente al Cementerio Municipal, siendo su horario de apertura de lunes a sábado, de 8:00 a 19.00.

El nuevo Eco Punto II recibirá residuos recuperables, especiales, de poda y construcción y también será atendido por personal municipal e integrantes de las cooperativas de recicladores urbanos.



OBRA

El nuevo establecimiento cuenta con 12 contenedores para la disposición diferenciada de los residuos, dos receptáculos para depositar aceite vegetal y mineral usado, un punto fijo de recolección de residuos especiales y un punto fijo para residuos recuperables. La obra incluyó iluminación led, ripiado y hormigonado del terreno, cerco perimetral, instalación de bomba y tanque de agua, cartelería informativa, box para oficina y sanitarios para el personal y depósito y prensado de materiales para su traslado hacia el Complejo Ambiental.