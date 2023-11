Santa Fe conmemora el día nacional de la donación voluntaria de sangre

En el marco del Día Nacional de la Donación Voluntaria y Habitual de Sangre, que se conmemora los 9 de noviembre, el gobierno provincial realizará colectas voluntarias públicas en Rosario, Santa Fe, Colonia Aldao y Funes, entre otras localidades. Las colectas se llevarán a cabo el jueves 9 en la sala Rodolfo Walsh de la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario y en la sede de barrio El Pozo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe.

Asimismo, el 7 de noviembre se desarrollaron colectas en el Complejo Educativo Alberdi de Rosario y en el Centro de Jubilados de Colonia Aldao; el 8 en el Colegio Sol de Funes; y el sábado 11 se realizará en la Vecinal Florida Norte de Rosario. Las colectas son organizadas por el CUDAIO y requieren inscripción previa y asignación de turnos online en https://cudaio.gob.ar/colectas-sangre/ Además, durante la jornada habrá en varios puntos de la provincia otras colectas adicionales, promovidas por organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas vinculadas a la donación y a la hemoterapia.

Al respecto, la integrante del área de Medicina Transfusional de CUDAIO, Andrea Acosta, destacó que “todos los años optamos por conmemorar la fecha de la forma más concreta y necesaria con colectas públicas; incluso lo logramos en 2020, en medio de la pandemia y de una gran necesidad de sangre para la hemoterapia. Pero al mismo tiempo invitamos a todas las personas de entre 18 y 65 años que estén en condiciones de donar, y no puedan hacerlo en colectas, a que se acerquen al banco de sangre o servicio de hemoterapia de cualquier hospital y done en forma voluntaria y habitual, es decir tres veces al año”.

Por otra parte, la profesional remarcó que “desde esta y muchas otras instituciones promovemos la donación voluntaria, informada y regular, la que pone la sangre a disposición de un sistema transfusional y hemoterapéutico que todos los días atiende a cientos de pacientes, como contrapuesta al paradigma tradicional de la donación dirigida a un paciente específico, la de los llamados a la solidaridad o la convocatoria individual de amigos o parientes; a esa se la llama sangre de reposición, y se ha demostrado que es menos segura que la que proviene de donación voluntaria”.

El Día Nacional de la Donación Voluntaria y Habitual de Sangre fue establecido por ley nacional en 2004 en conmemoración de la primera transfusión de sangre realizada en el país, en 1914 en el Hospital Rawson, por el Dr. Luis Agote.