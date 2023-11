Espectáculos en el CET

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - La Fundación Atilra destacó que el próximo fin de semana, la música y el arte se harán presentes en el Auditorio del CET Atilra con dos obras excepcionales de reconocimiento nacional e internacional.

La primera propuesta llega el sábado 11, a las 20hs., con la Gala lírica «Music for a while», organizada por el Espacio Cultural CreArte, con el acompañamiento de Fundación Atilra, para disfrutar una noche memorable de música.

En la ocasión se contará con una muestra artística de estudiantes del taller que dirige Claudia Garrini, profesora de música, junto a Elvio Samudio, profesor de música, director de coros, y docente, para luego disfrutar de la soprano Susana Caligaris y el tenor Philip Salmon, que llega desde Inglaterra para compartir su arte y su talento. Dos consagrados vocalistas que desde hace tiempo recorren con sus interpretaciones distintas ciudades de Italia, Francia, España y Argentina.

La cantante Susana Caligaris, profesora Nacional de Música en la especialidad Canto egresada del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, ha sido discípula de maestros como Sergio Tulián, Horacio Amauri, Rosemarie Helf, entre otros. Además, actuó como solista invitada por prestigiosas orquestas de Argentina y junto a la Sinfónica Nacional, fue solista del Réquiem de Verdi, Stabat Mater de Dvorak, Gran Missa en Fa menor de Bruckner, Stabat Mater de Rossini, “Avemaría” de Eva Lopzsick y otras experiencias. En cuanto a su práctica en ópera, protagonizó Aída de Verdi y “La vida breve” de Manuel de Falla, con exposiciones en diferentes escenarios nacionales, junto a la Orquesta “Eleuthería”, con dirección de Manuel Marina.

Por su parte, Philip Salmón, tenor de nacionalidad inglesa, trabajó con personalidades como Benjamin Britten, Carlo María Giulini, y Donald Swann, famosos compositores y músicos. Además, desarrolló un amplio repertorio, junto a las principales orquestas de Europa, Estados Unidos, Singapur, Argentina, Israel, Japón y Australia, habiendo sido dirigido por Sir Colin Davis, Sir Yehudi Menuhim, Sir C. Mackerras, Ja. Glover, S. Edwards, B. Campanella, K. Nagano, entre otros directores. Es Académico Expositor del Royal College of Music, y fue galardonado con el Premio Grabación de Jóvenes Músicos. También, asumió a lo largo de su trayectoria, las partes de soprano solista de obras fundamentales del repertorio universal y como labor destacada, realizó el concierto “100X100 Ginastera” en homenaje al prestigioso compositor argentino para la Embajada de Argentina en Italia.

Estos excelsos artistas le darán forma al show, a través del cual, nos transportarán al mundo del Renacimiento y Barroco Inglés, interpretando arias y canciones con el acompañamiento musical de un consort de violas da gamba, laúd y clave.

Además, tal como lo adelantáramos ayer, el cierre del fin de semana estará dado por Brochero en esencia, el musical

que se ofrecerá el 12 de noviembre, a las 20:00hs., en el Auditorio del CET Atilra.

Las entradas para los dos espectáculos, con cupos limitados, las podrán obtener en la Sede Sindical (José Ingenieros 268, Sunchales) de manera anticipada a un valor de $1.000 o en puerta a $1.500.