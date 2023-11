Abre el 2° Congreso Federal Ganadero en Rosario con un debate polémico

En un mundo en el que las alternativas basadas en plantas y los productos de laboratorio ganan popularidad, desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) impulsan un proyecto de ley que busca que solo los productos de origen animal puedan llamarse “carne”. Sin dudas, uno de los grandes tópicos de este Segundo Congreso Federal Ganadero, que se inicia desde las 9 en el mercado ganadero ROSGAN (Rosario) y que se extenderá a lo largo de todo el día.

Consultado en la previa, el vicepresidente del IPCVA, Dr. Daniel Urcía encendió la mecha de un tema que está llamado a generar debate entre los asistentes y consumidores. “Ya existe una denominación para aquellos que sean productos cárnicos en el Código Alimentario Argentino y estos productos no cumplen con esa definición”, afirma Urcía, aludiendo a las innovaciones alimenticias que, aunque emulan el sabor y la textura de la carne, no provienen de animales.

La postura del reconocido industrial cordobés no es simplemente un arraigo a la tradición. Es una llamada a la transparencia y la honestidad comercial, y al deber de informar correctamente al consumidor. Argumenta que “si un producto no contiene ingredientes cárnicos, no debe ser etiquetado como tal. Esta claridad es esencial para aquellos con restricciones dietéticas, alergias o simplemente para quienes desean saber lo que están consumiendo”.



UN CONGRESO NECESARIO

Más allá de la controversia, Urcía también destacó que Argentina sigue siendo una potencia en cuanto al consumo de carne vacuna. A pesar de las tendencias globales hacia dietas más variadas, la carne sigue siendo un pilar en la mesa argentina.

Con el Segundo Congreso Federal Ganadero en marcha desde hoy, las palabras de Urcía son un recordatorio de la importancia de los debates actuales en el sector alimenticio. Más allá de las opiniones y las tendencias, la transparencia y el bienestar del consumidor deben estar siempre en el centro de la discusión.

Al igual que el año pasado, el Congreso, organizado por Rosgan, se realizará desde hoy en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), convocando a los principales referentes del sector. La jornada se abrirá con palabras de Miguel Simioni, presidente de la BCR y Walter Tombolini, titular de Rosgan, quienes estarán acompañados por relevantes funcionarios provinciales y municipales.

El evento se ha estructurado en dos ejes temáticos. Durante la mañana, se abordarán cuestiones relacionadas con la ganadería y la sustentabilidad ambiental, mientras que en la tarde, se profundizará en temas productivos de la cadena. Uno de los momentos más esperados será una disertación sobre el ámbito financiero, una preocupación central para los empresarios argentinos.

Con paneles que versarán sobre distintos temas referidos a la ganadería, como la cuestión de la sustentabilidad y las nuevas regulaciones internacionales respecto a la deforestación, el congreso promete ser un espacio de reflexión y debate enriquecedor.

La participación de Urcía y la controversia que rodea al tema de qué se considera “carne” es sólo una muestra del calibre de los debates que se espera se generen en este congreso. Un evento que, sin duda, marcará la agenda del sector en los próximos meses.