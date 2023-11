MEPROLSAFE insta a la unidad de los tamberos ante el cuadro de situación

La cadena láctea atraviesa horas dramáticas. En todas las cuencas lecheras los productores ya no pueden seguir produciendo a pérdida, con costos que superan notoriamente lo que perciben por su materia prima.

Una iniciativa de la Mesa de Productores de Santa Fe, convoca para este próximo 22 de noviembre, a una gran reunión sectorial en la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario, en Zavalla, sede de la Universidad Nacional, donde se llama a la unidad de los tamberos de todas las provincias y entidades para hacer oír las peticiones del sector primario, a quien resulte ganador de la elección presidencial.

El presidente de MEPROLSAFE, Roberto Perracino, firmó el comunicado que insta a unificar criterios, sabiendo que no todas las entidades de productores piensan igual en lo referente al concepto del negocio, pero donde todos están atravesando la misma crisis.



LA CONVOCATORIA

La misiva enviada a las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (CRA, FAA, SRA, CONINAGRO) y las específicas de Lechería como Cuenca Abasto Norte, Cuenca Mar y Sierra, CAPROLECOBA y la recientemente formada CAPROLER (Entre Ríos), dice: “Por medio de la presente, los invitamos para el día 22-11-23 a las 10 horas AM a participar, en las Instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias (Universidad Nacional Rosario) en Zavalla, de una reunión sectorial”.

En los considerandos, señala que “entendemos que para dicha fecha estará definido quién gobernará los destinos de Argentina a partir de diciembre y debiéramos tener algunos puntos acordados para presentar en conjunto a las nuevas autoridades”.

MEPROLSAFE además, sugiere algunos puntos del “Temario tentativo sugerido”: Presentaciones; Ronda de novedades; Definir a grandes rasgos, lo que deseamos de nuestra lechería. ¿Libre como estamos o con determinadas reglas de Juego?; Tomar posición respecto de los Derechos de Exportación que se reinstalarán a partir del 31-12-23; Temas que sugieran sean incorporados”.

Hay mucha expectativa por ver el grado de convocatoria que pueda tener la MEPROLSAFE, luego del alejamiento de dos dirigentes proactivos como Aimaro y Córdoba, y el retorno de otros dirigentes históricos que no tienen muy buena afinidad con las entidades de la Mesa de Enlace y sus similares provinciales.

La iniciativa es genuina y entendible, porque los productores tamberos, sin distinción de banderías han caído en una crisis degradante que amenaza seriamente la continuidad del segmento pequeño y mediano.



“LA SUERTE ESTÁ ECHADA”

Esta semana, el presidente de la Mesa, Roberto Perracino definió la crisis lechera de la siguiente manera: “lamentablemente, para muchos productores la suerte está echada, con tamberos que han desaparecido y otros que van camino a eso; la lechería argentina está herida de muerte y no hay posibilidad alguna de que un tambo subsista con un esquema macroeconómico como el actual”.

En estos momentos, “el costo de producción es el doble del pagamento que tiene el productor tambero, por lo tanto el corto plazo es una situación extremadamente delicada”.



ENDEUDAMIENTO Y DESCAPITALIZACIÓN

EN esta oportunidad, MEPROLSAFE también apuntaló con un comunicado que alerta sobre las consecuencias que se están viendo en todas las cuencas y escalas. “Los productores primarios de leche, independientemente del tamaño de la empresa, desde la implementación del Dólar Soja Versión I y en adelante, en un altísimo porcentaje, comenzaron a perder competividad, agravado por la extrema sequía y baja de precios internacionales”.

Dice además que “es demasiado grande la diferencia entre el precio que debiéramos cobrar por nuestra producción respecto de lo que se cobra, incrementándose día a día el nivel de endeudamiento y descapitalización”.

Y cita: “Tomando las declaraciones del presidente de APyMEL, quién en reunión con el secretario Bahillo explicó que “las exportaciones disminuyeron y que no alcanzarán el 20% de la producción, por lo que el excedente se vuelca al mercado interno deprimido, complicándolo todo aún más”, se deduce que existe una sobre oferta en el Mercado Interno que deprime los precios para el pago a los productores, a pesar de la quita de los Derechos de Exportación”.

En función de ello, “MEPROLSAFE propone que el Gobierno Nacional dicte una resolución para que cada industria procesadora, en función de su perfil de ventas, informe a sus remitentes el volumen que destinará para productos para el M.I. y M.E. con sus respectivos valores”.

Según la Mesa, “esto se conoció hace tiempo como Precio Base y Precio Excedente, que está plasmado en el Formulario conocido como Liquidación Única Universal y Obligatoria, como Precio Mercado Interno y Precio Mercado Externo, que ninguna empresa lo está cumpliendo”.

Y finaliza diciendo: “La lechería argentina sin reglas de juego claras no saldrá adelante y recurrentemente se generarán crisis, dejando en el camino a Pymes primarias, por lo que instamos a las autoridades provinciales y nacionales actuales, y a quienes asuman a partir del 10 de diciembre, se retome el pacto y trabajos acordados en San Francisco en el año 2003, que avanzaron hasta mediados del 2015”.