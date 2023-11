Seguridad rural: en tres años se redujo el abigeato casi en un 40% en la provincia

Días atrás se presentó en CARSFE el balance de la Gestión de la Mesa para el Abordaje Integral del Delito Rural, que estuvo a cargo de funcionarios de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe e integrantes de la comisión de seguridad de nuestra institución, quienes explicaron los trabajos realizados y los logros alcanzados.

Por parte de CARSFE se mostraron las acciones llevadas adelante por la institución desde el 2017 hasta la fecha, el plan de seguridad, sus objetivos, la creación de la Mesa para el Abordaje Integral del delito Rural con los ministerios de seguridad y de la producción, la redacción del documento para la instrucción de las fiscalías temática y el seguimiento a través de las rurales de los problemas de seguridad en cada zona.

El Director y Sub Directores de la DGSR presentaron un balance de su gestión correspondiente al período 2020 – 2023, explicaron el cambio aplicado a la organización y funcionamiento de la fuerza (trabajo en equipo con gestión de información criminal), su proceso de jerarquización y modernización (actualización y mejora de su equipamiento: móviles, armas, balas, chalecos, drones, etc.) y la interacción permanente con la comisión de seguridad de CARSFE.



RESULTADOS CONCRETOS

Además, detallaron el trabajo realizado con las fiscalías en general, especialmente con el fiscal regional de Reconquista y sus fiscales adjuntos, mostrando los casos más icónicos respecto de la desarticulación de bandas criminales organizadas, provinciales e inter jurisdiccionales que operaban en el centro-norte provincial y presentaron una serie de estadísticas correspondientes a su período de gestión:

_ Se redujo en casi un 40% el delito de abigeato de hacienda en pie en todo el territorio provincial.

_ Se recuperó hacienda en pie sustraída por más de 2.000 millones de pesos.

_ Se secuestraron más de 800 armas de fuego.

_ Se secuestraron más de 10 mil municiones.

_ Se imputaron más de 8.000 personas por delitos y faltas.

_ Se mostraron números sin precedentes en materia de protección de los recursos naturales.



PREVENCIÓN Y CONTROL

El Director Provincial de Análisis Criminal Estratégico, Gerardo Soto, explicó cómo se trabajó desde el 2018 hasta la fecha en la integración de la información criminal (gestión de la información), la plataforma digital interactiva desarrollada que reúne la información de las denuncias realizadas en cualquiera de las dependencias disponibles (Guardia Rural, Comisarías, Centros Territoriales y Fiscalías), su funcionamiento en tiempo real y el nuevo enfoque que se está utilizando en análisis criminal estratégico sobre delitos rurales, , los mapas de calor según tipo de delito, resaltó la importancia de la realización de la denuncia y explicó además, el trabajo realizado con CARSFE y el MPA en la redacción de la resolución 048, instrucción base para la formación de fiscales temáticos.

Por último, el comisario Gabriel Edgardo Wagner presentó uno de los VAN (vehículo aéreo no tripulado) que utiliza la Guardia Rural, explicó sus funcionalidades y el potencial que tiene en el apoyo logístico al accionar de los pumas en el territorio.