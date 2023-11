Fuerzas de Israel están en el corazón de la ciudad de Gaza

Gaza/Jerusalén.- Israel dijo este martes que sus fuerzas estaban operando en las profundidades de la ciudad de Gaza en su batalla por acabar con Hamás en el enclave palestino, y que el líder del grupo militante islamista estaba atrapado en el interior de un búnker.

Residentes de Gaza dijeron anteriormente que los tanques israelíes estaban posicionados en las afueras de la ciudad de Gaza, bastión de Hamás en el norte del territorio y hogar de alrededor de un tercio de sus 2,3 millones de habitantes antes de las hostilidades.

Israel había declarado anteriormente que había rodeado la ciudad de Gaza y que pronto la atacaría para aniquilar a los combatientes de Hamás que asaltaron ciudades israelíes al otro lado de la frontera hace un mes.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo que los soldados israelíes estaban en el corazón de la ciudad de Gaza. El máximo dirigente de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, estaba aislado en su búnker, dijo Gallant en una conferencia de prensa televisada.

"Las fuerzas del IDF (ejército israelí) (...) llegaron desde el norte y el sur. Lo asaltaron en plena coordinación entre las fuerzas terrestres, aéreas y marítimas", dijo Gallant.

"Están maniobrando a pie, vehículos blindados y tanques, junto con ingenieros militares de todas las direcciones y tienen un objetivo: los terroristas de Hamás en Gaza, sus infraestructuras, sus comandantes, búnkeres, salas de comunicación. Están estrechando el cerco en torno a la ciudad de Gaza".

Gallant dijo que bajo la ciudad había kilómetros de túneles que pasaban por debajo de escuelas y hospitales y que albergaban depósitos de armas, salas de comunicación y escondites para militantes.

"La ciudad de Gaza está rodeada, estamos operando dentro de ella", dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una declaración televisada. "Estamos aumentando la presión sobre Hamás cada hora, cada día. Hasta ahora, hemos matado a miles de terroristas, sobre y bajo tierra".

El ejército israelí dijo que militantes de Hamás dispararon misiles antitanque contra las fuerzas israelíes desde hospitales cercanos y que los soldados encontraron armas escondidas en una escuela del norte de Gaza.

El ala militar de Hamás, que gobernó el pequeño y densamente poblado enclave durante 16 años, dijo que sus combatientes estaban infligiendo grandes pérdidas y daños a las fuerzas israelíes que avanzaban. No hizo comentarios inmediatos sobre el posible destino de Sinwar.

La guerra comenzó el 7 de octubre, cuando combatientes traspasaron el cerco que rodea Gaza y mataron a 1.400 israelíes, en su mayoría civiles, y secuestraron a más de 200, según los recuentos de Tel Aviv.

Desde entonces, Israel bombardeó Gaza, gobernada por Hamás, matando a más de 10.000 personas, 4.237 niños entre ellas, según los recuentos de las autoridades sanitarias.



UN MES DE MATANZAS

"Un mes completo de carnicería, de sufrimiento incesante, derramamiento de sangre, destrucción, indignación y desesperación", dijo el Comisario de Derechos Humanos de la ONU, Volcker Turk, al comienzo de un viaje a la región, durante el cual visitará el paso fronterizo de Rafah desde Egipto, única ruta para la ayuda.

Israel dio a los residentes un plazo desde las 10.00 hasta las 14.00 hora local para abandonar la ciudad de Gaza. Los residentes cuentan que los tanques israelíes se desplazaron sobre todo por la noche, y que las fuerzas israelíes dependen en gran medida de los ataques aéreos y de artillería para despejar el camino para su avance terrestre.

Los residentes afirman que los tanques israelíes se desplazó sobre todo por la noche y que las fuerzas israelíes dependen en gran medida de los ataques aéreos y de artillería para despejar el camino de su avance terrestre.

El Ministerio del Interior de Gaza afirma que 900.000 palestinos siguen refugiados en el norte de Gaza, incluida la ciudad de Gaza.

Aunque la operación militar israelí se centra en la mitad norte de Gaza, el sur también ha sido objeto de ataques. Las autoridades sanitarias palestinas afirmaron que al menos 23 personas murieron en dos ataques aéreos distintos a primera hora del martes en las ciudades de Jan Yunis y Rafah, en el sur de Gaza.



ISRAEL BUSCA EL CONTROL

Netanyahu dijo que Israel consideraría "pequeñas pausas tácticas" en los combates de Gaza para permitir la salida de rehenes o la entrada de ayuda, pero rechazó de nuevo los llamamientos a un alto el fuego.

Preguntado sobre quién sería responsable de la seguridad en Gaza tras la derrota de Hamás, Netanyahu dijo a la cadena de televisión estadounidense ABC News: "Creo que Israel tendrá durante un periodo indefinido la responsabilidad general de la seguridad porque vimos lo que ocurre cuando no tenemos esa responsabilidad de seguridad".

Israel retiró sus tropas y colonos de la Franja de Gaza en 2005, y dos años después, Hamás tomó el poder allí, expulsando a la Autoridad Palestina, que ejerce un autogobierno limitado en un territorio separado, ocupado por Israel, Cisjordania.

Simcha Rothman, legislador de la coalición nacionalista religiosa de Netanyahu, dijo en un mensaje en las redes sociales: "Nuestras fuerzas no deben derramar sangre para entregar la Franja de Gaza a la Autoridad Palestina envuelta en un lazo... Sólo el pleno control israelí y una desmilitarización completa de la franja restablecerán la seguridad".

Pero el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se oponía a la reocupación israelí: "No es bueno para Israel, no es bueno para el pueblo israelí", dijo Kirby a la CNN.

El secretario de Estado Antony Blinken había hablado con líderes de la región sobre cómo podría ser la gobernanza de Gaza tras la guerra, dijo Kirby: "Sea lo que sea, no puede ser lo que era el 6 de octubre. No puede ser Hamás".

Las conversaciones diplomáticas sobre cómo podría gobernarse Gaza tras la guerra consideraron el despliegue de una fuerza multinacional, una administración provisional de palestinos que excluya a Hamás, un papel provisional de seguridad y Gobierno para los Estados árabes vecinos y la supervisión temporal de la ONU. (Reuters/NA)