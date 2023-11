Fuertes subas en precios de alimentos y bebidas

Los precios de los alimentos, en la primera semana de noviembre, registraron un aumento del 5,1%, respecto de octubre, por encima de las alzas registradas en las últimas dos semanas, según un informe de la consultora Eco Goo. El incremento se produjo por "el final de los acuerdos de precios negociados post PASO y la incertidumbre que imprime el panorama electoral", indica el informe de la consultora.

Según la proyección de Eco Go con este registro, el alza en el precio de los alimentos en el anteúltimo mes del año alcanzaría el 13,2% y le pone un piso de 12,2% a la general. Los datos de Eco Go surgen de un relevamiento que abarca a unos 10.000 productos de la canasta básica que ofrecen supermercados y comercios minoristas, según señaló en un comunicado.

Los alimentos que más aumentaron fueron yerba (15%), cortes traseros de carne (11,2%), verduras frescas y congeladas (11.1%), otros cortes de carne (10,3%), frutas cítricas (9,4%), aceite puro y aves frescas y congeladas (6,1%), galletitas dulces (5,3%) y leche fluida (5,2%). Por debajo de esos incrementos se ubican la harina de trigo (4,4%), gaseosas (3,9%), cortes delanteros de carne (3%), huevos (2,9%) y manzana (1,8%).

"Las carnes registraron un fuerte salto impulsadas por la variación en la carne vacuna (6,4%) y de cerdo (10,3%) por la actualización del precio del maíz y la soja y las limitaciones para la importación de insumos, que afectaron la producción", señaló Eco Go.

La consultora informó que los cítricos registraron una suba de 9,4% y el alza del 15% de la yerba, autorizada por la Secretaría de Agricultura. El estudio señala que "este movimiento que estamos viendo tiene que ver con la descompresión de precios que tuvo que hacer el Gobierno después de las elecciones.

"Algo de eso lo vimos con la nafta y es probable que la suba en alimentos sea por eso", explica Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go. El economista aclara que "en los próximos días deberían desacelerar los aumentos, pero la gran incógnita es el resultado de las elecciones".

Los alimentos y bebidas acumulan en el año un alza de 127,8%, encabezados por el de la carne vacuna (226,8%), las carnes en general (189,5%), panificados y cereales (187,4%), pescados (182,5%), bebidas e infusiones (159%) y las verduras (150%). (NA)