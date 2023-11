¿Por qué el FMI quedó enredado en la campaña electoral?

Por José Calero



El megacrédito obtenido por Mauricio Macri del FMI en el 2008, por unos US$ 57.000 millones, amaga convertirse en un ingrediente más de las duras polémicas que mantienen Sergio Massa y Javier Milei, al fragor de los últimos días de campaña electoral.

Massa había anticipado el domingo que el Fondo Monetario haría una revisión minuciosa sobre ese crédito, que Alberto Fernández decidió achicar a unos US$ 44.000 millones apenas asumió.

A principios de 2020, aconsejado por el exministro de Economía Martín Guzmán, Fernández rechazó el tramo final de ese desembolso, en medio de una críticas feroz contra el préstamo concedido a Macri, que se repitió durante todo el mandato que terminará este 10 de diciembre.



QUÉ DIJO EL FMI

La Oficina de Evaluación Independiente (IEO) del Fondo Monetario ratificó que a fines de noviembre comenzará un análisis sobre el crédito de US$ 57.000 millones (desembolsados unos 44.000 millones), que el organismo otorgó al gobierno de Mauricio Macri en 2018.

El anticipo de esa decisión lo dio Massa en una entrevista muy tensa que le hizo Luis Majul en La Nación+.

Ante la polémica, voceros del FMI recordaron que revisar los préstamos es una práctica habitual relativa a ese tipo de préstamos.

Pero aclararon que entre los puntos a analizar no contempla el análisis de la utilización de los recursos.

Massa había sugerido que investigarían si el dinero se había evaporado en una "fuga de capitales".

"Le voy a dar una primicia que lo puede entusiasmar, porque creo que hasta puede ser un tema de repercusión internacional", dijo Massa esa noche.

Explicó que "a fin de mes el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand by del 2018. Y manda una comisión hacia la Argentina que va a hacer una revisión sobre el 66% que, según la AGN, no se utilizó para financiar ni hospitales, ni escuelas ni para resolver la estabilidad económica, sino para financiar el pago a fondos de inversión como BlackRock", entre otros, dijo Massa.

El FMI dijo que realiza "evaluaciones objetivas e independientes de temas relevantes para el mandato del Fondo".

Señalaron que "el programa de trabajo vigente de la IEO, decidido a finales de 2022, incluye la evaluación de la política de acceso excepcional del FMI".

Esa política se estableció en 2002 como marco para guiar las decisiones de préstamo del FMI cuando se exceden los límites normales de acceso a los recursos del Fondo. La evaluación examinará la aplicación de esta política en programas con acceso excepcional completados, incluido el Stand-By con Argentina de 2018.

La IEO especificó qué temas incluye el análisis: "La evaluación analizará el diseño y la aplicación de los principales elementos de la política de acceso excepcional, que incluyen los cuatro criterios de acceso excepcional (que se centran en las necesidades de balanza de pagos del país, la sostenibilidad de su deuda, su acceso a los mercados y las perspectivas de éxito del programa), los procedimientos reforzados para la toma de decisiones, y las evaluaciones a posteriori", agregaron.

La oficina menciona el envío de una misión a Buenos Aires, como había adelantado el ministro.

"En el curso de las evaluaciones de la IEO, es práctica habitual visitar los países relevantes -en este caso Argentina entre otros- para recabar las opiniones de los actores clave a nivel nacional sobre los temas evaluados. En este contexto, está prevista una visita a Argentina, en principio, para finales de noviembre. Se prevé que la evaluación en su totalidad esté finalizada a finales de 2024", indicó.

También aclaran que la IEO es "independiente de la gerencia del FMI y ejerce sus funciones de forma autónoma respecto del Directorio Ejecutivo de la institución".

Señalan que sus objetivos son "fomentar la cultura del aprendizaje en el FMI, reforzar la credibilidad de la institución y respaldar las responsabilidades del Directorio Ejecutivo en materia de gobernanza y supervisión institucional. La IEO evalúa actividades ya completadas por el FMI, no programas vigentes".

No es la primera vez que en el FMI examinan con lupa el préstamo con Argentina, que es el más grande que se otorgó en la historia del organismo.

En diciembre de 2021 se publicó una Evaluación ExPost del staff, encabezada por el economista noruego Odd Per Brekk, que concluyó que el crédito tuvo "riesgos sustanciales para el FMI". (NA)