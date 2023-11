Milei denunció serias irregularidades en las elecciones que "ponen en duda el resultado"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, aseguró ayer que durante las elecciones nacionales del 22 de octubre se dieron "irregularidades" que "ponen en duda el resultado", es decir, la victoria del postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa. "Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado", sostuvo el diputado nacional.

En una entrevista con Jaime Bayly, Milei fue consultado sobre si las elecciones fueron "limpias", a lo que el libertario contestó: "No, está muy influenciado por el poder político, quien cuenta los votos es el que lo controla todo".

Ante esa respuesta, el periodista de origen peruano le preguntó cómo podía aceptar el resultado, y Milei agregó: "No lo podés aceptar, pero el tema es qué otras alternativas tenés".

El candidato de LLA cuestionó a Massa por hacer anuncios de gestión en momentos en que ya están prohibidos por la ley electoral. "Justamente hay una cuestión de que no se pueden hacer anuncios que pueden tener impacto electoral y él lo ha estado haciendo hace poco. Yo creo que él ha manejado eso con mucha destreza. Él entregó mucho dinero, se gastó del PBI para las elecciones. Son varios billones de dólares", enfatizó Milei.

Sobre los votos que sacó el ministro de Economía, el libertario sostuvo que "hay que mirarlo en perspectiva histórica".

"Que el peronismo haya sacado el 37% de los votos es bajo, es la peor elección que han hecho en toda su historia. Por lo tanto, desde mi punto de vista, uno lo tiene que mirar con esa lógica. Hay todo un proceso de lavado de cerebro que hace que estén inclinados a abrazar ideas de corte socialista", evaluó.

"Lo que hizo fue ponerle plata a la gente en el bolsillo. Suponete que vos no tenés nada para comer, nada, cero, entonces ahora viene alguien y te da plata. ¿A vos qué te importa si esa plata la sacó de imprimir billetes en el Banco Central? Eso genera inflación y la plata que vos vas a recibir en rigor va a ser menos que la que crees que estás recibiendo", aseguró Milei.

Y agregó: "Pero ¿cuál es el punto? Cuando vos tenés una situación tan miserable como la que tiene Argentina, donde vos hoy tenéis más de 40% de pobres, más de 10% de indigente, dos tercios de los jóvenes de 0-14 años son pobres. En ese contexto, cuando vos hacés disección de dinero. Como la política monetaria actúa con rezagos, entonces de repente eso pega de acá a 18 meses, pero en el corto plazo a vos te da la sensación de que tu bolsillo se agrandó enormemente, y van y votan". "Pero `contra nada` es mejor que `nada contra nada`. Es un sistema perverso. Nosotros lo llamamos el modelo de la casta", concluyó. (NA)