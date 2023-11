Piden investigar al diputado Tailhade tras acusaciones que lo vinculan al espionaje

Luego de las revelaciones de presunto espionaje a jueces que salpican al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, diputados de Juntos por el Cambio decretaron ayer que la comisión de Juicio Político que investiga por mal desempeño a los magistrados de la Corte Suprema "terminó muerta por default", y le pidieron al presidente Alberto Fernández que "pida disculpas a los argentinos" por haber impulsado este procedimiento en la Cámara de Diputados.

En tanto, reclamaron al oficialismo que convoque a la comisión Bicameral de Inteligencia "de manera urgente" para investigar el caso del diputado de La Cámpora.

"Les quiero decir que en nuestro criterio, hoy la Comisión de Juicio Político terminó muerta por default. La Comisión de Juicio Político no tiene más ningún tipo de legitimidad por parte de quienes la maltrataron, la usaron en servicio del poder exclusivamente para ellos. Y termina de la peor manera", sentenció el titular del bloque de la UCR, Mario Negri.

El cordobés compartió una conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara baja junto a otros líderes de Juntos por el Cambio para denunciar la maniobra del oficialismo que horas más temprano levantó al cabo de pocos minutos la reunión de la comisión de juicio político para evitar que la oposición arremetiera contra Tailhade.

"Después de estar veinte horas, en dos minutos, se pararon y se fueron. Como dice un amigo mío, se fueron como ratas, en silencio, rápido, disparando de la Comisión", despotricó el presidente de la bancada radical.

El veterano diputado, que en diciembre dejará su banca, recordó que Alberto Fernández había impulsado el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema "con un tuit". "Si alguien lo ve al presidente, díganle que le pida disculpas a los argentinos por el enorme daño que ha causado hoy con los suyos", lanzó.

Para Negri, "desde el retorno de la democracia, nunca hubo una degradación institucional tan grande como la que ocurrió en esta Comisión de Juicio Político", y denunció que durante los once meses en que el cuerpo presidido por Carolina Gaillard estuvo funcionando "la idea siempre estuvo centrada en desgastar a la Corte Suprema".

"Hubo momentos donde decíamos que la Comisión parecía una reunión de la comunidad de los servicios de inteligencia, porque volaban los chats, con chips, con información que no tenía nada que ver con los hechos que se relataron acá. Hoy, la verdad es que estamos sorprendidos. La bofetada que le han pegado a las instituciones es brutal", protestó.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión y jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, opinó que "esta fue una comisión de inteligencia a cielo abierto". "El bloque del kirchnerismo se escondió por temor a que este escándalo los pueda afectar en el balotaje", consideró.

Por otra parte, anunció que "si llega un pedido de desafuero del diputado Tailhade por parte de un juez", en caso de tener que ser tratado por la Cámara baja, lo van a acompañar. "Me habría gustado preguntarle hoy a Tailhade qué informes de inteligencia recibió sobre Elisa Carrió, pero, pese a ser un diputado bravucón, hoy huyó y prefirió mantenerse escondido", comentó López.

El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, adelantó que ya pidió al presidente de la comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, que "convoque de manera urgente" al cuerpo para considerar el caso de Tailhade.

El diputado camporista quedó envuelto en un escándalo a la luz de las filtraciones que lo vinculan a un espía que realizó tareas de inteligencia sobre jueces y dirigentes políticos. "Segundo, que se arme la subcomisión que investigue este caso, que se le limite al diputado Tailhade su participación, y tercero, que como han hecho en otras causas, que ellos inventaron, como lo demostró la Justicia, que se presente como querellante la propia Bicameral", anuncio el referente macrista.

"El otro tema es requerir al candidato a presidente del oficialismo que diga si está de acuerdo o no frente a este juicio político a la Corte Suprema de la Nación. Solicitarle que le pregunte a su candidato a vicepresidente Agustín Rossi cuánto sabía, estando a cargo de la AFI, sobre lo que estaba pasando en ella. Y no solamente que se dé Rossi como vicepresidente y esté a cargo de la AFI mientras todo esto pasaba, sino que también que no sucede, es alguien del equipo de Rossi desde hace 15 años. O sea, la AFI en la Argentina está manejada con quien es candidato a vicepresidente del oficialismo. Massa y Rossi deben respuestas a la sociedad", concluyó Ritondo. (NA)