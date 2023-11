Crece el déficit de las cuentas de la Provincia

La situación financiera de la provincia está "desequilibrada", según advirtió durante una conferencia de prensa que ofreció en la Legislatura santafesina Pablo Olivares, quien será el ministro de Economía de Santa Fe a partir de diciembre cuando asuma el gobernador Maximiliano Pullaro. Además, estimó que a fin de año habrá un déficit que girará entre los 160 mil y 200 mil millones de pesos, lo que dejará la caja provincial sin excedentes para comenzar la gestión en 2024.

"Vemos una dinámica financiera desequilibrada, con una trayectoria hacia un déficit que para fin de año oscilará entre los 160 mil y 200 mil millones de pesos, dependiendo del comportamiento principalmente del índice de precios al consumidor" sostuvo Olivares, quien no ocultó su preocupación. "Este déficit tiene su correlato financiero, porque parcialmente impacta sobre la posición de caja, parcialmente sobre la deuda flotante. A partir de esto entendemos que al finalizar diciembre la provincia tendrá una posición de caja que represente aproximadamente el 50% de la deuda flotante. En otros términos, que los compromisos a afrontar en el corto plazo sean mayores a la posición de caja final de diciembre. Esto nos implica dos cosas. Que el año 2024 estará comenzando con una trayectoria que viene con desequilibrio presupuestario en términos mensuales y, por otro lado, que la administración financiera tendrá que ser con una mirada de día a día", explicó.

Consultado si la Provincia enfrentará dificultades para el pago de salarios y aguinaldos, Olivares respondió: "Lo que estoy planteando es que a finales de diciembre no vamos a tener un excedente para comenzar el año, sino que sólo vamos a contar con la recaudación de esos primeros días. Pero no estamos queriendo formular ningún tipo de alerta, sino simplemente advertir esa situación".

Asimismo, consideró que "no estamos anticipando que vaya a haber endeudamiento para financiar erogaciones corrientes".

Por su parte, el gobernador Omar Perotti admitió la existencia del déficit pero dijo que es coyuntural y que la principal causa es la sequía. Durante una recorrida por la ciudad de Santa Fe junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, el mandatario santafesino recordó: "Me han escuchado en el inicio del período legislativo cuando planteaba la situación de la provincia, y cómo había impactado la sequía en el final de 2022. En mayo decíamos que habíamos tenido un primer trimestre con déficit y que si se prolongaba, era lo que íbamos a tener a lo largo del año. Falta todavía un tiempo. Nuestro ministro (Walter Agosto) estará dando el día a día de la evolución de los números hasta el 10 de diciembre en la preparación del Presupuesto que se presentará próximamente. Siempre lo hemos dicho: estamos plenamente convencidos de que cualquier instancia de déficit que puede darse tiene una cuestión coyuntural. Pero hay una estructura de la provincia muy superior y mucho mejor a la que hemos recibido. Vamos a entregar una provincia mucho mejor. Y el déficit tiene que tener la comparación con las posibilidades que tiene Santa Fe".