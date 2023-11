En campaña, Massa presidió el acto de habilitación del Depósito Fiscal del PAER

El ministro de Economía de la Nación y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezó ayer la inauguración del Depósito Fiscal del Centro Logístico Internacional, ubicado en el Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER) e impulsado por la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela (CaCEx) aunque se construyó en gran medida con fondos públicos.

En realidad, por ahora es un amplio galpón vacío que aún no tiene personal ni está en condiciones de operar en el corto plazo. "Ni siquiera está totalmente resuelto quien lo va a administrar, aunque es de la Cámara de Comercio Exterior del Centro Comercial e Industrial" admitieron empresarios a este Diario antes del encuentro que comenzó pasadas las 16 horas, una hora después de lo anunciado.

De todos modos, lo importante es que el propio Massa entregó la resolución de la AFIP que habilita el funcionamiento del espacio a partir del 6 de noviembre. "Es un objetivo cumplido por la CaCEx y del CCIRR", aplaudieron diversos empresarios, que se encargaron de aclarar que "vinimos a apoyar esta inauguración porque se alcanzó un objetivo, a agradecer el acompañamiento de los gobiernos local, provincial y nacional pero de ninguna manera debe entenderse como un apoyo político en el contexto electoral". "No estamos de acuerdo que esta ceremonia se transforme en un acto de campaña, lo que finalmente sucedió", lamentaron. El Depósito Fiscal es una iniciativa público-privada que tiene por objetivo facilitar las actividades vinculadas al comercio internacional en la región, en principio de las pequeñas y medianas empresas.

Massa llegó vía aérea procedente de la provincia de Córdoba al aeropuerto de Sunchales, donde subió junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, al vehículo que condujo el gobernador, Omar Perotti por la Ruta 34 hasta llegar a la avenida Perón, el principal acceso al PAER.

En una calurosa tarde con una temperatura superior a los 40 grados, Massa se sentó sobre una banqueta vestido de camisa clara y un saco azul oscuro, muy cerca de Edmundo López, titular de la CaCEx y el secretario de Producción, Empleo e Innovación del Municipio, Diego Peiretti, quien tuvo a su cargo la apertura.

"No hay trabajo sin empresas pero tampoco hay empresas sin trabajadores", por lo que "de la combinación y de la suma inteligente de capital y trabajo tenemos el desafío de construir en convivencia", sostuvo Massa ante una platea que en primera fila tenía al propio Perotti, Katopodis, el intendente, Luis Castellano, el ministro de Gestión Pública de la Provincia, Marcos Corach, el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, el senador provincial, Alcides Calvo y el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Mauricio Rizzotto, entre otros.

"Las dificultades que tenemos las tenemos que enfrentar. Argentina sale y resuelve sus problemas trabajando. Acá estamos en el interior del interior, ese que cuando las 60 manzanas de la city destruyen la economía argentina, pone el hombro para poner nuevamente de pie al país", resaltó Massa. En esa línea, dijo que "el desafío es entender que a los problemas los tenemos que enfrentar haciendo cambios y con un acuerdo de unidad regional con políticas de Estado".

"Argentina perdió el 21 por ciento del total de sus exportaciones producto de la sequía. En esta dificultad de comercio, que es transitoria, nosotros valoramos enormemente el cumplimiento de la palabra comercial de nuestras empresas, el cumplimiento de Argentina de sus exportaciones y la necesidad de garantizar que las pymes exportadoras tengan acceso a dólares porque generan trabajo de calidad y exportaciones con valor agregado", subrayó el ministro de Economía.

Massa dejó un anuncio, que varios empresarios calificaron como "algo abstracto", pero que fue una novedad. "Una de las primeras medidas que está planteada en nuestro programa de gobierno para el 2024 es la eliminación de todos los impuestos internos por incremental exportador para todas las empresas de la Argentina que exporten valor agregado básicamente, cada dólar de más de la foto de este año va a pagar cero de impuestos internos como una forma de promover la inversión, la exportación y el valor agregado argentino", remarcó.

Como en cada uno de sus discursos, hizo tiempo para criticar a su competidor en el balotaje, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei y tangencialmente al propio Mauricio Macri. "Tengamos en claro que los cantos de sirena, que suenan lindos como título en TikTok, pueden ser la destrucción de la industria nacional y la pérdida de empleos, tipo de cambio alto con tasa fija generó un proceso especulativo que terminó con la Argentina yendo a buscar el peor y más grande crédito no de la historia argentina sino del FMI", señaló en una referencia a la dolarización que defiende en libertario y el endeudamiento de Macri.

"Quiero felicitarlos. Mucho de este complejo exportador es símbolo de la Argentina que con inversión, con investigación y con desarrollo aplicado generó un polo con nichos y marcas en el mundo. Tenemos todavía mucho por recorrer, entre otras cosas, porque hay mercados que por ahí no son tan atractivos para nosotros, pero que son muy importantes desde el punto de vista de la complementariedad económica: África, mercados árabes y Sudeste Asiático. Hacia ahí tenemos que ir a buscar más trabajo argentino en las góndolas del mundo como una forma de construir soberanía", finalizó Massa con los aplausos de obreros del gremio de la construcción UOCRA, empleados de Luz y Fuerza y también de ATILRA. Entre otros dirigentes, se encontraban Roberto Oesquer, de la UOM y titular de la CGT Rafaela, Sebastián Beccaría de Luz y Fuerza y Héctor Ponce, del sindicato lechero.

Tras el cierre del acto, Massa debió esforzarse para abandonar el predio porque no pocos querían tomarse una foto con el ministro. Como al lugar llegaron hinchas de Atlético, aprovecharon para entregarle una camiseta del equipo. Y en tanto el CCIRR le entregó en mano a Massa un listado de empresas con problemas para pagar importaciones, tal como lo había reclamado el propio López cuando hizo uso de la palabra. En ese documento, la gremial empresaria solicitó obras como la pavimentación del Camino 6, el Canal Oeste y el Bajo Companucci entre otros, todas para fortalecer el área productiva.

Previamente, López destacó el potencial de Rafaela para el comercio exterior ya que a lo largo del 2022 exportó por 642 millones de dólares, con un valor de la tonelada de entre 4.800 y 5.500 dólares que está muy por encima del promedio nacional. "La idea del Depósito Fiscal llevaba tiempo germinando en la ciudad, porque estábamos previendo que la logística iba a ser un elemento fundamental en el desarrollo del comercio", dijo el titular de la CaCEx. "Después de tres años aquí estamos, trabajamos con el gobierno de la provincia, con el intendente y con la Aduana; y logramos la habilitación para funcionar como depósito fiscal, lo que nos va a dar la posibilidad de tener una logística mucho más eficiente para las Pymes, mejorando los costos y haciendo crecer el comercio internacional", destacó López. El empresario aprovechó a pedir para que se destraben los permisos de importación de insumos (a través de las SIRA) y la posibilidad de pagarle a los proveedores del exterior para que no se corte el crédito.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Peiretti, quien afirmó que "el área industrial de Rafaela ha tenido en estos últimos cuatro años la inversión más grande de su historia, este proyecto es el modelo de trabajo de la ciudad". "Desde el municipio hemos cedido a través del comodato este terreno, la decisión del gobernador de aportar los fondos para la construcción de este edificio y el sector privado, a través de la Cámara de Comercio Exterior del Centro Industrial de Rafaela y la Región llevando adelante el proyecto y quien va a administrar este lugar", sintetizó.

El gobernador Perotti tenía un discurso preparado, según pudo saber este Diario, pero finalmente por decisión de Massa se redujo la cantidad de oradores.