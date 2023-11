Deportistas clasificados en los Panamericanos a París

Santiago 2023 fue el Juego Panamericano que, en la historia de esta competencia, más plazas entregó para un Juego Olímpico. Y varios deportistas argentinos lo supieron aprovechar y sacaron el pasaje a París 2024.

La primera en conseguir la clasificación olímpica fue Fernanda Russo, quien finalizó en segunda en la prueba de rifle de aire 10 metros y aprovechó que la campeona, la estadounidense Sagen Maddalena, medallista de oro en esa prueba, ya tenía su plaza. La tiradora fue, además, la primera en cosechar una medalla para Argentina en Santiago 2023 y en París tendrá su tercera experiencia olímpica, ya que participó en Río 2016 y Tokio 2020.

El tiro también le dio a Argentina el segundo pasaje a París y fue para Federico Gil, quien también se colgó la medalla plateada en la prueba de skeet. Al igual que Russo, para Gil será su tercera participación olímpica, después de Río 2016 y Tokio 2020.

El tercer clasificado para los Juegos Olímpicos fue Franco Serrano, quien terminó quinto la prueba de pentatlón y se quedó con una de las dos plazas para Sudamérica que otorgaba la competencia. Para Serrano será su debut en un Juego Olímpico de mayores, ya que sólo participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud – Buenos Aires 2018.

El tenis entregó el cuarto y quinto pasaje a los Juegos Olímpicos: Lourdes Carlé se metió en la final luego de derrotar a la canadiense Rebecca Marino y se clasificó para París 2024, Juego al que llegará si se mantiene entre las 400 mejores de la WTA cuando cierre el ranking antes de la competencia, y lo mismo hizo Facundo Díaz Acosta tras derrotar al brasileño Gustavo Heide. También Díaz Acosta deberá estar entre los 400 mejores de la ATP al cierre de la clasificación para París.

La vela tuvo tres clasificaciones: Catalina Turienzo, con sus apenas 17 años, lo consiguió al finalizar en la segunda posición de la Fórmula Kite (el oro en esa prueba fue para la estadounidense Daniela Moroz, seis veces campeona mundial, y ya clasificada para París 2024) y tanto Francisco Saubidet Birkner como Chiara Ferretti lo hicieron al quedar cuartos en iQfoil.

En esta disciplina llegaron a Santiago con el boleto asegurado a París, Mateo Majdalani-Eugenia Bosco, en Nacra 17 y Luciana Cardozo, en ILCA 6 (habían clasificado en el Mundial de La Haya).

Además, José María Larocca sacó pasaje a París en equitación individual. Esta plaza es para el país, por lo que el jinete puede ser reemplazado, y se le otorgó a los tres mejores individuales fuera de los que clasificaron por equipo, con un máximo de una vacante para cada Comité Olímpico.

Ese mismo día, Los Leones, se adjudicaron el pasaje a Paris al vencer a Chile por 3-1 y subir al escalón más alto del podio.

La penúltima jornada de Santiago 2023 entregó clasificaciones a los equipos: primero, “Los Gladiadores” lo consiguieron al aplastar a Brasil en la final del balonmano y, luego, “Las Leonas” sacaron pasaje al imponerse por 2-1 a Estados Unidos en la final definición del hockey femenino. No está demás recordar que antes de Santiago 2023 ya habían logrado clasificar para París 2024, el rugby seven (se quedó con una de las plazas que otorgaba el Circuito Mundial), la nadadora Macarena Ceballos (logró la marca en los 100 pecho en el Mundial de Fukuoka), como ya dijimos los regatistas Mateo Majdalani y Eugenia Bosco (Nacra 17) aseguraron su lugar en el Mundial de La Haya y en esa misma competencia Luciana Cardozo consiguió el cupo para Argentina en ILCA 6.

El último en sacar boleto a París 2024 antes de los Juegos Panamericanos había sido Agustín Vernice al terminar noveno en la final del K1-1000 en el Mundial de canotaje. Además, el ciclismo tendría un cupo asegurado, pero todavía no es oficial. (Fuente: Comité Olímpico Argentino).