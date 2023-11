El fallecimiento de Federico Sacchi, un gran jugador que como DT dejó su sello en Rafaela

Federico Sacchi, notable futbolista de las décadas de 1950/60, murió en Rosario -su ciudad natal- a los 87 años. Sacchi fue un lujoso defensor surgido en el club Tiro Federal de Rosario, con una destacada carrera en Newell's, Boca, Racing y la Selección argentina.

"El Club Atlético Newell's Old Boys lamenta profundamente el fallecimiento de Federico Sacchi, recordado defensor nacido en nuestra institución, que vistió la rojinegra entre 1958 y 1960", indicó el posteo del club del Parque Independencia.

En Newell's, en donde cumplió una brillante carrera y luego pasó a Racing Club (campeón en 1961), y después jugó en Boca, equipo con el que salió campeón en 1965.

Con la Selección nacional, Sacchi disputó el campeonato Mundial de Chile 1962. Elegante, con una gran técnica individual y una zurda prodigiosa, el "Polaco" se destacó por su precisión para quitar la pelota casi sin tocar al rival.



SU PASO POR RAFAELA

Federico Sacchi, como entrenador, trabajó en dos instituciones de nuestra ciudad, donde vivió varios años. Primero lo hizo en Atlético de Rafaela hacia fines de los '80 y principios de los '90, y luego continuó su tarea de "docente del fútbol" en Peñarol, donde también dejó muy lindos recuerdos.

"El Consejo Directivo y el pueblo Celeste lamentan el fallecimiento de Federico Sacchi, quien fuera entrenador de Divisiones Inferiores y Liga Rafaelina en nuestra institución. Acompañamos a familiares y amigos en este doloroso momento y oramos por su descanso eterno", publicó Atlético en sus redes sociales.

"Hasta siempre Federico. Con profundo dolor despedimos a Federico Sacchi quien fue técnico y coordinador de fútbol en nuestro club en la década del '90, transformando y mejorando la formación de los deportistas. Enviamos sinceras condolencias a familiares y amigos", posteó por su parte el Club Peñarol.



EL RECUERDO DE ALE CASTRO

Uno de los equipos de la Crema que Sacchi dirigió en inferiores (quinta y sexta división) fue el de la recordada camada de Alejandro Castro, Fernando Clementz, Fernando Riberi, entre otros, por citar a algunos de quienes luego pudieron jugar profesionalmente.

"Lo quería mucho a Federico, la verdad me enseñó y me mejoró un montón de cosas", recordó ayer Alejandro ante nuestra requisitoria sobre alguna anécdota de esos tiempos. En una de ellas, dentro de lo futbolístico, apuntó que "era tremendo como entrenaba a los arqueros pegándole de puntín a la pelota, es una de las imágenes que tengo grabadas. Tres remates a un ángulo, tres al otro, y todos pegándole de puntín, y se divertía mucho".

En cuanto a la forma de ser de Sacchi, a tono con cierta bohemia de quienes fueron jugadores de fútbol hace varias décadas, Castro también trajo a colación que "nos reíamos que en cada partido que hacía frío, que se jugaba en Atlético, le llevaban junto con el cafecito ahí mezcladita alguna 'bebida espirituosa', para sacarse el frío decía".