Medrán: "Creo en el equipo"

Atlético de Rafaela recibe este miércoles a Estudiantes de Río Cuarto en el juego de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, donde buscará obtener un buen resultado que le de 'cierta' tranquilidad para afrontar la vuelta (el próximo lunes) en tierras cordobesas.



En esta ocasión la 'Crema' no cuenta con la ventaja deportiva que sí supo tener en el juego de octavos ante Defensores de Belgrano. El elenco cordobés finalizó en una mejor posición la fase regular y es por ello que con dos empates logrará el pasaje a la semifinal. A pesar de ello, el entrenador albiceleste, Ezequiel Medrán, se mostró muy confiado con sus dirigidos: "Nos toca Estudiantes de Río Cuarto, no tenemos la ventaja deportiva pero más allá de eso creo en el equipo, en la manera que vienen trabajando, con la convicción y la forma que lo venimos haciendo durante todo el año", y luego agregó: "Vamos a enfrentar a un rival que en el último tramo del campeonato tuvo un gran cierre, se encuentra muy bien y debe tener sus expectativas también".



Sobre esta definición, a partido de ida y vuelta, Medrán apuntó: "Son dos partidos, en lo inmediato tenemos los primeros 90 que tenemos que resolver acá en casa. Más allá del resultado que se de en la ida, me da la sensación que ninguna serie va a estar cerrada en un partido. Será un partido de 180 minutos, tenemos la posibilidad de empezar a jugar en nuestra casa y ante nuestra gente".



La expectativa de conocer a su rival, hasta el sábado a la tarde, también tuvo su 'incidencia' a la hora de trabajar el encuentro. Trastocó lo que acostumbra Medrán y su cuerpo técnico pero así y todo, el DT confía en sacarlo adelante: "Complico el no saber el rival de entrada, pero llegamos bien. El plantel tiene en la cabeza el partido que debemos disputar, lo hemos visualizado en videos, lo trabajamos". Y afirmó: "Lo más importante es que desde lo anímico, la convicción, el equipo esta muy bien para esta altura del campeonato".



Por último, el entrenador albiceleste hizo referencia al rival y a cómo llega su equipo a esta instancia de cuartos de final: "Nos vamos a enfrentar a un Río Cuarto que está muy bien, es un rival complejo que nos va a llevar al límite de nuestras capacidades para resolverlo y estamos enfocados en eso, en el equipo, las situaciones que debemos tener para aprovechar las situaciones que va a dar el partido. Estas instancias no son solo futbolístico, es emocional, lo anímico, es un todo, son varios factores determinantes. Rescato que el equipo tuvo la capacidad y la madurez, con todas las adversidades que tuvimos en el año. Creemos en este equipo, tenemos otro desafío interesante, cuartos de final, un rival importante, que juega bien y es incómodo".