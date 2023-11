Murió joven de 29 años baleada frente a su hijo

ROSARIO, 8 (NA). - Una mujer de 29 años murió y su hijo de diez resultó herido al ser alcanzados por disparos realizados por dos hombres que se movilizaban en una moto, en la puerta de su casa, en un barrio popular de la ciudad de Rosario.

El hecho ocurrió en las primeras horas de la madrugada de ayer en una vivienda situada en Maradona al 800, del barrio Stella Maris, y la víctima fatal fue identificada como Sofía Noelia Archilasqui.

Al parecer, la joven mujer y su hijo se asomaron desde su casa al escuchar disparos y mientras ella recibió un tiro en el abdomen, con salida por la espalda, el niño fue lastimado por el roce de una bala en un brazo.

La mujer falleció a los pocos minutos, mientras que su hijo debió ser hospitalizado y se encontraba fuera de peligro.

"No fue específicamente para ella, andaban tirando a todos lados. Hay agujeros por todas las casas. Mi hija y el nene sintieron los tiros, se asomaron y la desgracia fue para ella", describió Olga, la madre de Sofía, en diálogo con el portal del diario La Capital.

"Yo quiero hablar, aunque la gente muchas veces no habla por miedo. Yo ya tengo la vida realizada, pero mis hijos tienen que vivir por sus hijos y no quiero que mis nietos se críen huérfanos. Quiero justicia", expresó la mujer de 61 años.

Según el mismo portal, se pudo ver a dos individuos en una moto que realizaban varios disparos y la policía secuestró al menos 12 vainas servidas en la zona.

Las miradas apuntaban a un grupo delictivo conocido como "La Banda de los Menores", dedicado principalmente al narcomenudeo, que tiene base en el vecino barrio de 7 de Septiembre, aunque actúa en el Stella Maris.

La mujer asesinada era madre de cuatro chicos de uno, tres, 10 y 13 años y había dejado de convivir con el padre de los más chicos, por lo que regresó a la casa de calle Maradona con su madre, en un terreno amplio donde en una vivienda del fondo viven sus hermanos.