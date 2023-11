Taller Comunal de arte: intervención en ventanas

BELLA ITALIA. - Desde la Comuna local destacaron que los niños del Taller Comunal de Arte intervinieron con dibujos y carteles las ventanas del SUM comunal para pedirle a quienes tiran la basura en los canteros que dejen de hacerlo.

"La basura que tirás acá no habla, pero dice mucho de vos"

"Acá la basura no tiene lugar"

"Si no encontrás un tacho, guardará la basura en tu bolsillo", son las leyendas que escribieron con el objetivo de concientizar.

Por una comunidad más empática y respetuosa con los demás y los comunes.