Gran éxito de "Un tour por la perla"

Como se adelantó en este medio, durante el 5,6 y 7 de noviembre, visitaron la ciudad diferentes bartenders de todo el país para un encuentro denominado "Un tour por la perla". El proyecto, que surgió de la mano de José Rochietta, bartender rafaelino con amplia experiencia, que se desempeña actualmente en el bar "Tres Cuervos" (Bv. Yrigoyen 328), tuvo un gran éxito.

Los invitados fueron Francis Bar, de Córdoba; Tiki Bar, de Mar del Plata; Las flores, 878 Bar y The Quyn, de Buenos Aires. Todos se mostraron felices en sus redes sociales de tener esta oportunidad, que también es una gran novedad para la ciudad. Para recibirlos, el bar rafaelino Tres Cuervos organizó un guest, al que todos asistieron. Luego, ya el lunes fue lleno de actividades y recorridos. Comenzaron el día visitando la destilería de Gin Inmigrante, una marca local que se ganó su lugar rápidamente a nivel nacional. Destilan tres veces por semana unos 2500 litros, lo que serían alrededor de 6000 botellas por mes, dato que sorprendió a varios de los bartenders. Después fueron a la huerta Amaicha en donde pudieron conocer variedad de frutos. Por último, para cerrar, recorrieron la destilería del whisky Bestium.

Ya el martes 7 se realizó una charla en el SUM del hotel Amerian, para la cual se convocó a todos los gastronómicos locales. A sala llena, las charlas fueron dinámicas. Primero se presentó Juan Ignacio Aramayo con su charla "Alternativas para trabajar en equipo (herramientas para el desarrollo y crecimiento del mismo)".Siguió Machi Martinez y Gonzalo Duarte con "Aperitiki: Conocer los criterios y principios históricos detrás de la nueva tendencia de la coctelería exótica tropical". Continúo Marcos Dujmovic con "El chico desperdicio: De ZERO a 100" y luego Francisco Vaccalluzzo, Milenka Suter y Nico Simbron con "Nuestra dinámica de equipo y visión de la hospitalidad". Para cerrar, hablaron Juan Cruz Oviedo, Santi Angeletti y Manu Alba con "Destilados, esencia, creatividad y actualidad de un clásico porte".

En diálogo con LA OPINIÓN, José había comentado el origen de la propuesta que hoy ya fue un hecho: "Hace un tiempo venimos organizando algunos guest con colegas de distintos bares del país y fue el último el que terminó de activar la chispa, con la visita de Franks (un speakeasy bar de la ciudad de Buenos Aires). Salió un guest en el bar, visitamos amigos emprendedores (Gin Inmigrante, Bestium Destilería y Amahicha huerta orgánica) y terminamos con una charla que desarrollaron ellos para algunos gastronómicos de la ciudad. Me quedó tan buena sensación de haber podido compartir con gastronómicos locales en un contexto distinto y al mismo tiempo el poder haber dado a conocer la ciudad y las cosas que hay dentro de ella a colegas que admiro y respeto (dicho sea de paso, se fueron felices y encantados de Rafaela y las personas que la habitan). Al día siguiente hablé con Agus y Gonza (Gin Inmigrante), Fer, Nano y Dani (Bestium Destilería) y les comenté de esa sensación. Les propuse organizar esto que hoy es un hecho y desde un primer momento se entusiasmaron, sumaron y apoyaron esta movida".

Se puede decir que esta propuesta cumplió con los objetivos y las expectativas planteadas desde un principio: Generar impulso y valor agregado tanto a empresas y emprendedores como también así al sector gastronómico y turístico de la ciudad; visibilizar la ciudad y a sus emprendedores; impulsar el turismo en Rafaela; generar una plataforma capaz de trascender en el tiempo; lograr un punto de encuentro y difusión de proyectos e ideas; crear conciencia y conocimiento sobre la industria y motivar a gastronómicos locales y de la región.