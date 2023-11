Cartelera de Jubilados

CLUB DE ABUELOS DE

CALLE PALMIERI

* El Club de Abuelos de calle Palmieri llevó a cabo el pasado sábado 4 su tradicional cena-baile con la espectacular animación musical de “Javier y su grupo de San Francisco” que hizo que la pista se vea rebasada de parejas disfrutando de sus interpretaciones.

Las más de 600 personas disfrutaron de un menú que consistió en choricito asado, bondiola al horno con salsa y ensaladas, postre helado y pastelitos de trasnoche.

La próxima cena-baile estaría programada para el sábado 18, pero en virtud de las elecciones los directivos harán los trámites necesarios para poder cristalizar la misma, al tener conocimiento que otras localidades y ciudades están publicitando la realización de sus cenas-baile programadas para ese día en forma normal. En caso de concretarse, la animación musical estaría a cargo de Marcelo Alejandro. En ese caso la entidad recomienda reservar tarjetas con anticipación a los teléfonos: 15659634, 15300776, 427776 o 15589573.



CLUB DE ABUELOS UNIDOS

* Para el próximo sábado 11 de noviembre, el Club de Abuelos Unidos anuncia la realización de una nueva cena y baile.

Esta reunión social se desarrollará en la sede de la institución organizadora ubicada en Chacabuco y Casabella y contará con la animación musical de Giancarlo. Los asistentes deberán concurrir con vajilla completa y la reserva de tarjetas podrá realizarse a los teléfonos 15278693 y 15243040.



CALENDARIO DE PAGOS

DE NOVIEMBRE DE ANSES

* La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSéS) informó el calendario de pagos de noviembre 2023 para jubilados y pensionados. Previo al balotaje, los primeros dos grupos recibirán tres refuerzos económicos con el fin de que puedan "recomponer sus ingresos". En total, el organismo previsional les pagará el mes entrante un adicional de hasta $ 84.260.

Esto es por un lado, el tercer y último bono de $ 37.000 para quienes cobren hasta un haber mínimo. El refuerzo de $ 15.000 del PAMI para quienes estén afiliados y perciban hasta una jubilación mínima y media. Un plus de $ 32.260 para que todos los jubilados con 30 años de aportes tengan garantizado el 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

Se recuerda que el haber mínimo pasó de $ 70.962 a $ 87.460 y se mantendrá en este valor hasta noviembre.

* Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

- DNI terminados en 0: 9 de noviembre

- DNI terminados en 1: 10 de noviembre

- DNI terminados en 2: 13 de noviembre

- DNI terminados en 3: 14 de noviembre

- DNI terminados en 4: 15 de noviembre

- DNI terminados en 5: 16 de noviembre

- DNI terminados en 6: 17 de noviembre

- DNI terminados en 7: 21 de noviembre

- DNI terminados en 8: 22 de noviembre

- DNI terminados en 9: 23 de noviembre

* Jubilaciones y pensiones que SI superen un haber mínimo:

- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de octubre

- DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

- DNI terminados en 2 y 3: 27 de noviembre

- DNI terminados en 4 y 5: 28 de noviembre

- DNI terminados en 6 y 7: 29 de noviembre

- DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

* Pensiones No Contributivas:

- DNI terminados en 8 y 9: 8 de noviembre



¿CÓMO VER MI RECIBO DE

JUBILACIÓN POR INTERNET?

* Si querés ver e imprimir tu recibo de jubilación o pensión, ingresá con tu Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES y luego a Consultas > Liquidación Previsional.