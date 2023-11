Sensaciones y sentimientos

B.G. DOS LETRAS PARA MÁS GENERACIONES



Por Hugo Borgna



En los años 60 y un poco antes, la indispensable vidriera de “Colombo”, bien en el centro brillante del ídem de bulevar Santa Fe, ofrecía tentadores discos de larga duración. Si llevábamos algunos a casa (no eran baratos pero tampoco inaccesibles) u otros de vinilo de 45 o 33 rpm era muy probable que entre ellos ya estuviera (aunque en germen) algún material de los Brothers Gibb.

Con una carrera que abarcó los períodos 1958-2003 y 2009 a 2012, los Bee Gees estuvieron en la vida cotidiana de los pies que bailaban y o en los oídos atentos de oyentes atrapados por el grato transcurrir de su particular sonido.

“Bien, se ve por mi manera de caminar / que soy hombre de una mujer, no hay tiempo para hablar / Música fuerte y mujeres sensuales / me han perseguido desde que nací / y ahora está bien, está muy bien”

Stayin’ alive (o Mantenerse con vida, o Sintiéndose vivo) fue decisiva en la carrera de los Bee Gees. Los increíbles pies de John Travolta, que esperaban una música como esa, marcaron el paso hacia una nueva instancia en la música, el baile y el cine. Fue una fiebre de todos los días a la noche.

“Puedes mirarlo de otra manera / podemos tratar de entender / el efecto del New York Times en el hombre / Si eres un hermano o si eres una madre / te mantienes con vida, con vida / sientes la ciudad rompiéndose y a todos temblar / y te mantienes con vida, con vida”

Es curioso, pero pocas veces se puso demasiado interés en la traducción literal de la letra. Posiblemente porque fue creada para la ocasión, similar a las de otros ritmos en otros tiempos, que, prudentemente, no incluyeron mensajes densos o profundos de vida. Y sí, el interés pasó por conocer el origen de su nombre tan sintetizado.

“Oh, cuando caminas / ahora ando mal y luego me recupero / y si no puedo superarlo, al menos lo intenté / tengo las alas del cielo en mis zapatos / soy un hombre que sabe bailar y no puedo perder / Ya sabes, todo está bien, todo está bien / viviré para otro día más”

En principio el grupo se llamó “The rattlesnakes”, luego “Wee Johnny Hayes & the bluecats”, y “The Brothers Gibb” hasta que un disc jockey, en casa de los Gibb reparó que en una habitación había tantas personas con iniciales BG, que deberían llamarse así. De “Brothers Gibb, saliendo por las iniciales se llega a BG y, por ese camino, se llega al nombre definitivo: Bee Gees.

“La vida no va a ninguna parte, que alguien me ayude / que alguien me ayude, sí / la vida no va a ninguna parte, que alguien me ayude, si / me mantengo vivo”

Si bien tuvieron éxito y permanencia en el público y en su carrera, sus orígenes son bastante viajados. La familia se prolongó en Barry (1946), Maurice (1949-2003), Robin (1949-2012); un hermano menor, Andy, y una hermana mayor, Lesley.

Originarios de Inglaterra, emigraron a Australia en 1958, desde allí volvieron a Inglaterra. Allí se constituyeron en músicos del mundo, siendo figuras también en los Estados Unidos.

¿Cuál es el género que abordaron? Es difícil de establecer una primacía; sus canciones pueden encuadrar sin ninguna dificultad como “disco”, “rock”, “rock pop”, “pop barroco”, “soft rock” o “pop psicodélico”.

Llegan naturalmente al oído y se siente el deseo de escucharlos continuamente, en voz “normal” o en falsete. No producen hábito ni cansancio por monotonía. Todo lo hicieron bien.

Lo aprendieron cabalmente en “Fiebre de sábado por la noche” (ah, ah, ah, ah), la película que los proyectó a la universalidad.

No hay ninguna duda, ellos siempre supieron mantenerse vivos.