El CCIRR celebró su Asamblea General Ordinaria

El Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) realizó anoche su Asamblea General Ordinaria en su sede de calle Necochea. Con la presencia de más de 100 asociados, se pusieron a consideración la Memoria y el Balance General del Ejercicio 2022-2023 y se renovaron parcialmente las autoridades de la Comisión Directiva.

Durante el acto, Iván Acosta, director general de la entidad, ofreció un completo repaso de los principales acontecimientos del período, y presentó los detalles del trabajo realizado en vinculación con el Estado, las instituciones de orden superior y las entidades de la ciudad y la región, para lograr avances en materia de infraestructura; desarrollo turístico; aspectos laborales y tributarios; energía, ambiente y desarrollo sostenible; ciencia, tecnología e innovación; educación; seguridad; e información para la toma de decisiones.

Luego, se aprobó la nueva conformación de la Comisión Directiva, tras la salida de Adolfo Hartmann (Sueño Dorado) como vicepresidente segundo, Andrés Ferrero (DEISA) como secretario y Flavia Di Salvo (Estudio DyG) como revisora de cuentas titular; quienes fueron reemplazados por Guillermo Bernasconi (Grupo Inbio), Andrés Williner (Las Taperitas) y Laura Poletti (Estudio Poletti), respectivamente. Además, se incorporó Maximiliano Pignatta (A&C Soluciones), para ocupar la vocalía que dejó vacante Williner por su cambio de rol.

Así, el órgano directivo para 2023-2024 quedó compuesto por Mauricio Rizzotto (Rizzotto y Pieragostini) como presidente; Hernán Heinzmann (Transporte Carolina) como vicepresidente primero; Guillermo Bernasconi (Grupo Inbio) como vicepresidente segundo; Andrés Williner (Las Taperitas) como secretario; Celina Sasia (Estudio LS) como tesorera; César Forneris (IMAI), Leandro Basso (Basso), Mariano López (Cormorán), Maximiliano Pignatta (A&C Soluciones), José Frana (Hogar Integral) y Gabriel Corrado (Grupo Cortassa) como vocales; Laura Poletti (Estudio Poletti) como revisora de cuentas titular; y Valeria Húbeli (Estudio LS) como revisora de cuentas suplente. A su vez, Germán Ciceri (Think Consulting) y Fernando Vaquero (Food Solutions) fueron ratificados como referentes de la Comisión de Comercios & Servicios y la Comisión de Industrias, respectivamente.

Seguidamente, se efectuó la presentación de la Estrategia de Integridad de la entidad, una iniciativa cuyo objetivo es el de explicitar los valores que dan identidad a la institución y fijar un curso de acción ante la ocurrencia de diferencias entre los diversos actores que forman parte de ella.

“La propuesta se vincula con el objetivo 2032 de la entidad, que es el de transformarnos en una organización más diversa, participativa, resiliente, dinámica y ágil capaz de crear valor para sus asociados y de posicionar una agenda de desarrollo empresarial sostenible que contribuya al bienestar general de nuestra comunidad”, explicó Iván Acosta, al tiempo que resaltó que “esta línea de trabajo se sustenta a partir del compromiso asumido en el marco de la adhesión a la Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas (PGNU), vigente desde 2008. En particular, contribuye con el principio número 10, el cual brega ‘las empresas deberían trabajar contra la corrupción en todas sus formas, como la extorsión y el soborno’ que, a su vez, se relaciona con la meta número 6 de ‘crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas’ del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 16 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

En otro orden, se realizó la presentación de una edición especial de la revista Orientación Empresaria, dedicada a conmemorar el 90 aniversario de la entidad; un documento de altísimo valor histórico que incluye entrevistas exclusivas a los ex presidentes Ricardo Galiano, Juan Carlos Lopez Curto, Juan Carlos Frautschi, Marta Williner, Oscar Parra, Diego Turco, Germán Gaggiotti, Pablo Laorden, Andrés Ferrero y Diego Castro; el presidente actual, Mauricio Rizzotto; el referente del CCIRR Joven Augusto Hartmann; los ex directores generales Federico Sepliarsky, Natalia Aquilino y Benjamín Albrecht; el director general actual, Iván Acosta; el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el intendente de Rafaela, Luis Castellano y el presidente del Concejo municipal de la ciudad, Germán Bottero.

Para culminar las formalidades, Mauricio Rizzotto, presidente de la institución, se dirigió a los presentes y agradeció la presencia de todos ellos, para luego poner en valor los logros alcanzados en el período. Destacó, en este sentido, que -a pesar del contexto sumamente adverso que atraviesa el país- la masa societaria de la entidad continuó creciendo, se potenciaron los espacios de los jóvenes y los emprendedores, y se ofrecieron numerosas oportunidades de capacitación; mientras -en otro orden- se continúo trabajando para impulsar obras de infraestructura claves, para fortalecer el vínculo con otras organizaciones empresariales y para consolidar el liderazgo institucional en la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR) y el Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC).

Más adelante, Rizzotto reconoció la labor de los dirigentes y el equipo de trabajo de la entidad, y señaló que -de cara a los desafíos del futuro- es fundamental “repensar una y otra vez la forma en la cual gestionamos, construir nuevas alianzas, desarrollar nuevas estrategias y diseñar nuevos servicios”. En este marco, invitó a los asociados a renovar su compromiso, y a trabajar de forma mancomunada, dejando de lado las diferencias, para contribuir al fortalecimiento del sector productivo regional en su conjunto. “Debemos ser inteligentes, eliminar prejuicios, conjugar esas diversidades y unirnos a partir de lo que nos identifica: el espíritu de crear valor, generar empleo digno y contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad. Para ello, debemos seguir articulando junto a los gobiernos de turno, y a todos los actores vinculados al desarrollo empresarial, ponderando las acciones que fortalecen el entramado productivo y manifestando disconformidad sobre las que atentan contra este. Sé que contamos con ustedes”, afirmó, para cerrar su discurso.