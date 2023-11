Federal A: pasaron todos los locales

Este fin de semana se jugaron los octavos de final del torneo Federal A, que recordemos era a instancia única. De la zona que integró 9 de Julio, quedaron eliminados Boca Unidos y Sol de América, que jugaron de visitante, mientras que avanzaron Gimnasia y Tiro, al igual que Central Norte de Salta, que fueron locales.

Ningún visitante pudo dar lo nota y meterse en la siguiente instancia en la lucha por el ascenso a la Primera Nacional. En los ocho partidos disputados en estos Octavos de Final sólo dos equipos de los locales no pudieron ganar pero pasaron tras empatar que fueron Douglas Haig que igualó sin goles con Santamarina de Tandil e Independiente de Chivilcoy que empató 1 a 1 con Juventud Unida Universitario de San Luis. El resto obtuvo victorias.

Por tal motivo los cuatro primeros de cada zona seguirán siendo los que tengan la ventaja de la localía y deportiva en la instancia de Cuartos de Final. Se trata de Olimpo de Bahía Blanca, Douglas Haig de Pergamino, Ciudad Bolívar y Gimnasia y Tiro de Salta.

Además Gimnasia de Concepción del Uruguay y Juventud Antoniana de Salta ganaron sus respectivos partidos y salvaron la categoría. Finalmente los dos equipos descendidos serán Liniers de Bahía Blanca y Sportivo Peñarol de San Juan.



LOS RESULTADOS

Gimnasia y Tiro 2 (Tallura y Rojas) – Sportivo Belgrano 0; Olimpo 2 (Amarilla y Affranchino) – Atenas (Río IV) 0; Douglas Haig 0 – Santamarina 0; Ciudad Bolivar 3 (Vázquez, Guerra y Troncoso) – Sol de América (F) 1 (Osurak); Villa Mitre 1 (Cocciarini) – Boca Unidos 0; Argentino (MM) 4 (Correa, Guerreiro, Vera y Olmos) – Cipolletti 0; Central Norte 3 (Magno x2 y González) – Sportivo Las Parejas 0; Independiente (CH) 1 (Moreno) – Juventud Unida Universitario 0.

Cruces de cuartos de final: Olimpo vs Independiente (CH); Douglas Haig vs Central Norte; Ciudad Bolívar vs Argentino (MM) y Gimnasia y Tiro vs Villa Mitre.