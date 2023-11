Con varias ausencias, el Concejo dio despacho a dos proyectos impulsados por la oposición

Con la presencia de cinco concejales, en la reunión de comisiones de ayer se trataron y recibieron despacho dos minutas de comunicación propuestas por la oposición. En una de ellas, y en relación a la pirotecnia acercándose una época propicia para la misma, el bloque Juntos por el Cambio solicita al Ejecutivo informe cuántas denuncias y reclamos se recibieron por falta de cumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 5.081 que declara a Rafaela como "Ciudad Libre de Pirotecnia de Efecto Audible No Lumínica”; qué sanciones fueron aplicadas en casos de incumplimiento de la ordenanza; y qué campañas de concientización se llevan a cabo para difundir y fomentar actos que tienden al cuidado de la normal convivencia.

Al respecto, habló la concejal Sagardoy: “Estos son reclamos de vecinos que ante eventos deportivos escuchan estruendos que sabemos terminan dañando no solo a los animales, al ambiente, sino a personas con Tea, a adultos mayores, y a personas con discapacidades, teniendo una ordenanza que votó este Concejo y no se aplica. Muchas veces llaman al Municipio y les dicen que no tienen respuestas para actuar, entonces queremos no solo campañas para fin de año, sino para todo el año, ya sea en vecinales, a través de redes sociales o en los ámbitos que el Ejecutivo crea conveniente”. Recalcó que el hecho de que las bombas de estruendo o pirotecnia en general estresen y asusten a los animales, como así también a los niños con TEA (trastorno de espectro autista) que suelen presentar hipersensibilidad auditiva, hacen necesario que las acciones se sostengan en el tiempo. “Estos reclamos provinieron de vecinos del barrio Sur especialmente, y yo me comprometí a ver que se está haciendo desde el Municipio para poder darles una respuesta”.

En otra minuta de comunicación, el mismo bloque solicita al DEM que a través del área que corresponda se analice llevar adelante la colocación de contenedores o lo que se considere adecuado para evitar la acumulación de residuos, escombros y demás materiales de descarte en el espacio verde que se encuentra en la intersección de las calles Avda. Marchini y José Beltramino. Y en la misma se adjunta una foto que deja ver importantes montículos de escombros.

Uno de los ítems de sus fundamentos, expresa que “la acumulación y gestión inadecuada de basura pueden tener un impacto significativo en la salud humana tanto a nivel individual como comunitario. Por eso es importante mantener nuestros espacios verdes libres de residuos para proteger la salud y el medio ambiente”.

Luego de un intercambio de opiniones, los ediles de los bloques Juntos por el Cambio y Frente de Todos llegaron a la conclusión de que sería mejor proponer acciones inmediatas de control a través de una cuadrilla, vigilancia con cámaras, y gestiones con el privado en cuyo terreno se acumula el material para que lo cierre. Esto ya que muchas veces, el uso de contenedores en espacios públicos promueve un efecto dominó en vecinos que después se dirigen a tirar allí todo tipo de basura.



VARIAS CARTAS

Y NOCTURNIDAD

Se leyeron a su vez varias cartas que el Ejecutivo envió al Concejo, en las que se informaba las acciones realizadas y otras en proceso de realización sobre: cartel de “contramano” en calle Progreso, reparación de iluminación en el Parque Balneario y Villa Podio, reforzar alumbrado público en calle B. Sacripanti, y control de tránsito en la escuela N° 851 Ángela de la Casa.

Asimismo, se leyó una carta proveniente del secretario de Gobierno y Participación Jorge Muriel en relación al tema nocturnidad que se activó en el último tiempo. En la misma, el funcionario expresa que se debería analizar y evaluar cada caso en particular de acuerdo a las condiciones y tipo de público afectado, no siendo necesario una nueva normativa. Teniendo en cuenta esto, la idea igualmente es seguir poniendo en la mesa de debate desde el cuerpo legislativo algunas cuestiones para hacer un poco más flexible la ordenanza actual, considerar los obstáculos que los emprendedores de la actividad nocturna encuentran en ella, qué se podría modificar, tratar el tema de los horarios, los controles edilicios de los salones, profesionalización de quienes los realizan, protocolos de evacuación, etc. Por tal motivo, y para no dejar pasar más tiempo desde la primera reunión que se llevó a cabo el 17 de octubre, se programó una nueva para el próximo martes 14, a la que serán convocados nuevamente los actores involucrados, y en la que se trabajará con ejes puntuales para tres grupos diferenciados: aquellos afectados a eventos masivos eventuales (fiestas particulares), boliches y bares con eventos fijos, y fiestas sociales como por ejemplo los quince y casamientos que se llevan a cabo en vecinales. “Proponemos hacer una convocatoria a todos, pero trabajarlo por grupos en la misma reunión tratando sus intereses particulares. Serían tres mesas de trabajo, pero a la vez estaríamos todos vinculados ante algún tema en común que se presente. De esta manera sería más operativo y práctico”, sugirió el concejal Ceferino Mondino, quien organizará el próximo encuentro.