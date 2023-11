La Municipalidad presentó Rafi, el nuevo asistente virtual para toda la comunidad

La Municipalidad de Rafaela presentó este lunes a Rafi, el nuevo asistente virtual a través del cual nuestra comunidad podrá acceder al universo de servicios que presta el Estado local. El espacio elegido para el innovador lanzamiento fue el “MediaLab” de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) y estuvieron presentes el intendente Luis Castellano y la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo.

Finalizada la presentación, Luis Castellano expresó que Rafi surgió a partir de una necesidad marcada por “los tiempos de la comunicación que van cambiando con una velocidad exponencial” y, en paralelo, “la necesidad que tiene cada vecino y cada vecina de tener una respuesta inmediata que por los canales tradicionales que veníamos usando es imposible dar”.

El intendente remarcó que Rafi es “una herramienta masificada porque usa el WhatsApp, que es utilizado en todo el mundo, es de fácil acceso, absolutamente económica y que guía al ciudadano, a la ciudadana de acuerdo con los temas que son solicitados”.

El mandatario indicó que con Rafi “lo que tratamos de hacer es avanzar en herramientas tecnológicas y no tecnológicas para estar más cerca de la gente. Por ejemplo, las casillas móviles con la promoción de Ojos en Alerta en cada barrio es una cercanía humana, pero también es una cercanía tecnológica. Entonces, todo lo que nos pueda ayudar a que el vecino o vecina tenga mayor facilidad para acceder a respuestas que normalmente le son dificultosas encontrar lo vamos a poner en marcha y le quedará al próximo gobierno continuarlo, profundizarlo, pero son puertas que se abren y que marcan un camino para seguir avanzando”.





PROCESO CREATIVO

Por su parte Cecilia Gallardo comentó que el nombre “Rafi es el resultado de un proceso creativo muy intenso. Hicimos sondeos, encuestas, pasó por la figura de un robot -que es lo que tradicionalmente se utiliza para los chatbot-, pero teníamos ganas de darle una identidad más humana y es por eso que se puede ver su imagen como una persona con ciertos atributos que son la empatía, la respuesta inmediata, que se pueda ir adecuando al vocabulario y al lenguaje que usa el usuario”. La secretaria se mostró muy satisfecha con la concreción del proyecto que llevó ”casi un año de trabajo y de entrenamiento de este software”.

“Este asistente virtual va a responder las 24 horas, no tiene feriados, no tiene fines de semana, pueden hacer consultas, escribir, hacer reclamos y van a tener esta respuesta en un ida y vuelta con este nuevo servicio de atención ciudadana”, dijo la funcionaria quien agregó que que la ciudadanía podrá indagar en Rafi sobre muchos servicios, trámites y programas que presta el Estado local. Además, “hacer reclamos. La idea es que no sea un sistema estático, que vaya creciendo, aprendiendo en la interacción con el ciudadano y, a la par, sumando más y nuevos servicios. Es una herramienta inclusiva que admite mensajes de texto y audio”.

Para sumarse a Rafi y conocer el nuevo asistente virtual impulsado por la Municipalidad de Rafaela, la ciudadanía debe agendar en su teléfono el siguiente número para interactuar vía WhatsApp o Telegram: 3492 696 244. También se puede acceder a través del sitio web www.rafaela.gob.ar o del perfil en Facebook (https://www.facebook.com/municipalidadrafaela/).