Atacaron a martillazos a La Venus del espejo de Velázquez en la National Gallery de Londres

Dos activistas de Just Stop Oil atacaron a martillazos La Venus del espejo de Diego Velázquez en la National Gallery de Londres, un cuadro que ya sufrió una agresión similar hace 110 años.

Ayer, alrededor de las 11, la pareja rompió el vidrio que protege a la famosa pintura con lo que parecían ser martillos de rescate de emergencia.

"Las mujeres no consiguieron el derecho al voto votando. Es la hora de la acción, no de las palabras. Es el momento de abandonar el petróleo. Si amamos la historia, si amamos el arte, si amamos a nuestras familias, debemos abandonar el petróleo", argumentaron los activistas de este grupo ecologista nacido en febrero de 2022 que exige al gobierno de Reino Unido el fin de la producción de combustibles fósiles.

La National Gallery informó que la sala donde se encuentra el cuadro fue evacuada y la Policía detuvo a los dos atacantes.

La pintura, que los británicos rebautizaron en sus catálogos como The Rokeby Venus, por la casa de campo en el condado de Durham donde estuvo colgada durante la mayor parte del siglo XIX, fue retirada para poder ser examinada por los conservadores de arte en busca de posibles daños.

En marzo de 1914, La Venus del espejo sufrió otro brutal ataque por parte de Mary Richardson (1889-1961), una activista que quiso vengar con su acción la detención de la líder sufragista británica Emmeline Pankhurst.

Richardson se plantó frente al cuadro, el único desnudo que pintó Velázquez, cogió el cuchillo que había introducido camuflado en su abrigo y se lanzó contra el lienzo. "He tratado de destruir la imagen de la mujer más bella de la historia mitológica como protesta contra el Gobierno por destruir a la señora Pankhurst, que es el personaje más bello de la historia moderna", justificó entonces esta sufragista.

Aunque fue detenida casi de inmediato, la tela del cuadro sufrió importantes destrozos, pero afortunadamente pudo ser restaurada. La sufragista fue condenada a seis meses de cárcel. Años después se hizo fascista.



OTRAS OBRAS VÍCTIMAS DE ATAQUES DE LOS ACTIVISTAS

No es la primera vez que el grupo ecologista Just Stop Oil ataca obras maestras en la National Gallery. El año pasado arrojaron sopa de tomate sobre Los girasoles de Vincent van Gogh y se pegaron al cuadro La carreta de heno, de John Constable.

También otro Van Gogh fue objeto de sus protestas. Se pegaron al marco de Melocotoneros en flor, que representa un paisaje del sur de Francia y que está expuesto en Courtauld Gallery. NA