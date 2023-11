A un mes del traspaso, una nueva reunión de la Mesa de la Transición

El próximo viernes se cumplirán dos meses del triunfo de Leonardo Viotti en las elecciones de intendente de Rafaela. Y mientras tanto, Luis Castellano iniciará esta semana su último mes al frente del Departamento Ejecutivo Municipal. Por ahora no hay una fecha en la que se realizará el traspaso de mando, aunque sí está confirmado que el 7 de diciembre se despedirán los concejales salientes, Miguel Destéfanis, Germán Bottero y el propio Viotti a la vez que iniciarán un nuevo período los reelectos Lisandro Mársico y Juan Senn, en tanto que asumirán sus bancas Carla Boidi, Mabel Fossatti, María Paz Caruso y Augusto Rolando, en este caso para completar el mandato del flamante intendente. Cabe aclarar que Brenda Vimo ocupó su escaño hasta el martes pasado y desde ese momento el espacio quedó vacante.

Por lo pronto, está en pleno desarrollo la transición entre ambos gobiernos. En el primer mes, solo hubo reuniones de la Mesa que integran Castellano, Viotti y sus equipos. Y desde la semana pasada comenzaron las reuniones de transición por cada secretaría, lo que permitió completar los casilleros con los nombres de quienes integrarán el gabinete de Viotti.

De todos modos, aún resta que se presente el proyecto de ordenanza con el nuevo organigrama municipal delineado por el intendente electo, que tendrá una estructura de secretarías y subsecretarías menor a la vigente en la actualidad. Por eso no hay certezas sobre el nombre definitivo que tendrá cada área.

En este escenario, Castellano y Bottero junto a los equipos se volverán a reunir esta tarde a partir de las 18 para evaluar cómo avanza la transición, si hay nuevos pedidos de información por parte de los futuros funcionarios y si quienes están hoy en los cargos responden a las solicitudes.

El viernes pasado, el actual titular del Ejecutivo encabezó una reunión con todo su personal político en el Salón Verde para "solicitar a los y las responsables de cada secretaría sostener hasta el 10 de diciembre el compromiso asumido para el desarrollo de sus funciones en cuanto a la planificación de cada acción de gobierno". Y también para pedir una actitud de "apertura, diálogo y transparencia con sus pares de la próxima gestión para que cuenten con todas las herramientas al momento de asumir".

“Le he pedido a mi equipo toda la responsabilidad y todo el esfuerzo, 24 por 7, hasta el día 10 de diciembre cuando entreguemos la posta al nuevo gobierno. Eso es fundamental y para eso hay que estar como el primer día, incentivado y respondiendo a la demanda que cada rafaelino y cada rafaelina tiene”, afirmó Castellano.

Viotti por su parte optó por tomar distancia durante unos días desde la semana pasada para tomar vacaciones tras la intensa campaña. Esta semana aún no volverá por lo que la confirmación de los nombres propios de su gabinete deberá esperar unos días más.

Sin embargo, el borrador ya no tiene secretos, con Bottero como funcionario natural para la estratégica área de Gobierno e Iván Viotti, hermano del intendente electo, como secretario privado de Intendencia. Después Silvina Bravino en Hacienda y Finanzas, Juan Manuel Saliva en Seguridad, Gabriel Cáceres en Desarrollo Humano y Salud, Nicolás Asensio en Obras Públicas, María Emilia Vidal en Desarrollo Urbano, Norma Vecchio en Educación, Patricia Imoberdorf en Producción, Silvina Imperiale en Auditoría, Hugo Morel en Deportes, Micaela Morra en Comunicación Pública y Matías Gentinetta en Fiscalía Municipal.

Lo que está claro es que la transición, que hasta el momento se desarrolla con normalidad, ingresará al último mes por lo que la cuenta regresiva para el traspaso comienza a correr.