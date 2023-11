Los libertarios denunciaron un supuesto fraude electoral

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Cientos de militantes de La Libertad Avanza realizaron ayer una marcha por el centro porteño para protestar contra un supuesto fraude electoral a dos semanas del balotaje presidencial entre Javier Milei y Sergio Massa.

La manifestación tuvo su epicentro en el Obelisco y luego los participantes se dirigieron a Plaza de Mayo.

Quienes asistieron a la protesta denunciaron un supuesto "fraude electoral" en ambas zonas del territorio porteño.

El fin de semana pasado hubo otra manifestación del mismo tono en el Obelisco.

En lo que denominaron como "marcha nacional por la República y la democracia", los manifestantes se concentraron en la Plaza de la República desde las 17:00.

No ocuparon la Avenida 9 de Julio ni el carril del Metrobus, de modo que se ubicaron en la zona peatonal.

Al canto de "La casta tiene miedo", mostraron carteles que decían "No al fraude. El pueblo grita libertad", "Massa fraude" y "No votes en blanco".

Aquellos que fueron al Obelisco se trasladaron hacia Plaza de Mayo por Diagonal Norte para continuar con la marcha en contra del Gobierno.